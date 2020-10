San Emeterio: "Hay que estar tranquilos, que no cunda el pánico"

No está siendo el inicio de temporada esperado para el Valencia Basket. Sobre todo tras un verano con fichajes importantes y una pretemporada en la que las expectativas se dispararon. Así lo reconoce uno de los pesos pesados del vestuario, Fernando San Emeterio, que no tiene reparos en calificar este arranque de «irregular».

«Está siendo irregular. Se vislumbra que puede haber momentos muy buenos, de buen baloncesto, donde el equipo compite físicamente, lo vimos en Madrid. Lo habíamos visto otras veces, de ir ganando al descanso pero a la que ellos apretaban físicamente en ese tercer cuarto nosotros no podíamos responder. Este año lo hemos hecho. Luego ha habido momentos malos como el día de Unicaja o Sevilla, por momentos también en Manresa donde, pese a ganar ,tampoco jugamos bien»,recuerda el cántabro, para el que «queda mucho camino por mejorar, estamos trabajando bien para hacerlo y el lado bueno es que estamos mejor que el año pasado en Euroliga. Siempre es mejor trabajar cuando las cosas no van tan mal».

Y lo cierto es que es algo que ya ha pasado en las dos temporadas anteriores. Las mismas que Jaume Ponsarnau lleva al frente del banquillo y que, con el paso del tiempo, ha demostrado que los resultados acaban llegando. «No sabemos muy bien la razón», admite San Emeterio, aunque tiene una teoría al respecto con mucha lógica. «La filosofía de Jaume (Ponsarnau) es muy jugar por conceptos, muy dejar libertad al jugador y no encorsetar. Esas libertades muchas veces llevan a estos errores, sobre todo al principio de las temporadas», explica.

«Se cometen pérdidas de balón que llevan a pérdidas de confianza de la manera de jugar de unos con otros, de no conocernos bien€ cuando todo es más robotizado eso se corrige, aunque no te conozcas da un poco igual porque va todo más robotizado. Aquí queremos buscar el talento individual dentro de un sistema pero hay mucha libertad. Eso necesita más trabajo, más paciencia y lo bueno es que sabemos que no es el primer año. El primer año te puede asustar, pensar qué pasa, pero ahora sabemos que esto va a llevar su evolución y dentro de querer ganar partidos estamos trabajando relativamente tranquilos. Sabemos a que atenernos de otros años», subraya el alero taronja.

Preguntado sobre qué manera de jugar es mejor en el baloncesto profesional, para San Emeterio «cada entrenador tiene su sistema». «Tenemos mucho talento para jugar así, como quiere Jaume, y creo que tenemos mucho potencial de mejora. De otra manera no sé si nos iría mejor o peor, pero de esta tenemos mucho potencial para evolucionar para bien», insiste.

Algo a lo que creen va a ayudar mucho los nueves días sin partidos que han tenido entre la pasada semana y esta. «Estamos trabajando muy bien estos días. Puntos que tenemos que mejorar, esa fluidez, ese encontrarnos unos a otros, saber dónde encontrarnos porque los jugadores nuevos tienen sus preferencias€ Hay que ajustar todo y a veces en la pretemporada puedes ajustar pero hasta que no viene la competición real no te das cuenta de tus debilidades, y es lo que nos ha pasado. Dentro de lo malo que es el parón por lo que ha sido, pues nos ha venido bien tener estos días para trabajar», confesó.

No obstante, dentro de este irregular –en palabras del propio San Emeterio– inicio de curso , si que hay una cosa muy buena. Es el trabajo defensivo que viene realizando el equipo en cada encuentro y desde el cual va a ser mucho más fácil crecer en el futuro. «Es otra de las cosas que otros años no teníamos. Cuando no estábamos fluidos adelante, atrás éramos más desastre. Necesitábamos vivir del ataque para trabajar atrás. Lo bueno que está teniendo este equipo es que atrás estamos haciendo un buen trabajo, contra el Barça defendimos bien, el partido de Villeurbanne lo ganamos en defensa, contra el Madrid hicimos un buen trabajo atrás€ Menos el día del Betis quizá los demás partidos atrás hemos estado bien y eso es importante. A la que cojamos un poco de fluidez en ataque€ por eso digo que el potencial es grande», destacó el internacional español.

«Hay que estar tranquilos, que no cunda el pánico. Estamos hablando de que el equipo está mal y vamos 2-1 en la Euroliga», insistió. Por cierto, que también aprovechó para dar su opinión sobre el cambio de la normativa en la máxima competición continental y que ahora les obligará a jugar contra el Zenit un partido que, en un inicio, tenían ya ganado sin jugarlo.

«Es extraño. ¿Qué no es extraño en el 2020?, pues esto también. Nosotros al final nos limitamos a jugar y ya está. Entiendo que para una competición como la Euroliga que empiecen a haber partidos que se ganan 20-0 no es bonito, pero también es verdad que si has hecho la norma está para cumplirla. Y si se cambia a mitad de competición es como raro y feo. Pero al final nosotros somos jugadores, nos gusta jugar, nos gusta competir y es lo que toca», señaló el jugador del Valencia Basket, que quiso restar hierro al asunto pues cree que «estarán intentando hacerlo lo mejor posible pero estas situaciones desbordan a todo el mundo. Hay que ir reaccionando sobre la marcha».

Antes de ese partido ante el Zenit, para el que todavía hay que buscar fecha, los valencianos viajan a Kaunas para medirse este jueves al Zalgiris. «Un equipo que ha empezado muy bien la temporada. Van 4-0, están líderes, lo han ganado todo pese a que se pensaba que iba a ser un año un poco flojo en Euroliga por la marcha de mucha gente. Es un campo siempre difícil, el año pasado conseguimos ganar allí así que vamos a intentar ser los primeros que les ganan este año, pero sabemos que va a ser muy complicado», concluyó San Emeterio.

