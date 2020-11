Jaime Pradilla: "Aproveché la oportunidad y ahora debo seguir sumando"

El ala-pívot del Valencia Basket Jaime Pradilla dijo que una vez se ha hecho un hueco en la rotación del equipo ahora debe continuar aportando al juego, algo que ha sido siempre su objetivo aunque no participara en los primeros encuentros, ya que ha sabido aprovechar su oportunidad.

"Estoy aquí para ayudar al equipo, desde primer día, al cien por cien", señaló en una rueda de prensa el jugador aragonés quien dijo que se sintió en la dinámica del equipo "desde el primer día" y que no ha cambiado nada para que ahora juegue. "Cada día he entrenado al cien por cien", señaló. "Siempre me he sentido importante en el equipo, me han hecho sentirme uno más", afirmó.

Preguntado por el mal momento del también ala-pívot Derrick Williams apuntó que es un gran jugador, al que le ha costado entrar, pero que ha ayudado mucho. "A mí también, dentro y fuera de la pista", explicó.

El joven interior admitió que "la Euroliga es una competición más chula" que la ACB pero dijo que afrontan los partidos en ambos torneos con la misma intensidad. "No noto diferencia", afirmó. "Me imaginaba la Euroliga muy física, muy técnica, y es así, es muy dura. Me gustaría seguir muchos años en ella", avanzó.

