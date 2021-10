Aunque su contratación por el Valencia Basket generó algún que otro recelo, lo cierto es que hasta el momento la actitud y el compromiso de la escolta asturiana está resultando intachable. Serena, tranquila y, sobre todo, dispuesta a sumar. Así se muestra el único fichaje del equipo femenino para la presente temporada, cuya calidad y talento están fuera de toda duda, al igual que su ambición.

Seis partidos en doce días. ¿Imagino que el descanso de este fin de semana les tiene que haber venido muy bien?

Así es. Hay que pensar que tenemos muchas jugadoras que no pararon en todo el verano, que no tuvieron descanso, y casi han enlazado la temporada anterior con esta. Hay que encontrar un poco el equilibrio entre las que paramos en verano y las que no pararon. Algo que no es fácil porque es mucha diferencia.

Y usted personalmente, ¿cómo se encuentra?

De momento me estoy adaptando al equipo poco a poco. Soy la única nueva, muchas cosas son iguales del año pasado y las demás jugadoras ya lo tienen cogido. Por ahora hay que tener un poco de paciencia para poder entrar bien en los sistemas y aprenderlos, igual que a jugar con mis compañeras. Sólo he jugado con Laura Gil como compañera, al resto las conozco pero no de haber jugado con ellas hasta ahora. El entrenador quiere eso, primero que me adapte bien y que entienda todos los conceptos.

Usted es el único fichaje, mientras que del equipo salieron dos aleros altas como María Pina y Laura Juskaite. La forma de jugar también ha cambiado ¿no?

Salieron esas dos jugadoras y he llegado yo, que soy más pequeña por así decirlo. Supongo que algo habrá cambiado, no puedo decir mucho más porque no sé que es lo que se hacía el año pasado. Pero imagino que sí.

Si tenemos en cuenta a jugadoras también como Claudia Contell, son muchas las jugadoras que pueden ir al ‘1’ y al ‘2’...

Es una ventaja para nosotras porque así las bases pueden estar un poco más tranquilas, sabiendo que hay gente como Leticia Romero, Queralt Casas o como yo que podemos ayudarles cuando les presionan o lo que sea.

Esta es su primera gran oportunidad en España más allá de su experiencia en el Perfumerías Avenida siendo muy joven. ¿Cómo la afronta?

Es una oportunidad grande, pero no lo pienso así tampoco. Yo hago mi trabajo, sé que no es llegar y besar el santo, hay que tener paciencia. Y eso es lo que voy a hacer. Aquí en un club grande lo importante es ganar títulos, así que tampoco me tengo que comer mucho la cabeza en que tengo que hacer yo. Simplemente he de hacer lo que me pidan para conseguir el objetivo, que es ganar. Con paciencia y para lo que me necesiten, pero no pienso que esta vaya a ser mi gran oportunidad. Llevo años jugando a muy buen nivel, aunque era fuera de España que puede parecer que no sirve. Pero en realidad sí porque sino no me hubiera fichado el Valencia Basket. En ese sentido estoy tranquila, vengo a ayudar al club a crecer aún más.

Se le ha tachado de ser una jugadora de mucho carácter. ¿Cómo ha logrado controlar eso en estos últimos años, cómo ha logrado encauzarlo?

Sigo siendo igual, lo que ocurre es que en vez de tener 19 años tengo 24. Es un dato muy importante, sólo con eso lo digo todo y queda explicado. Es normal que cuando eres muy joven… yo llegué con 19 años al Perfumerías Avenida, era mi primera temporada como profesional y no sabía que esperarme. No naces aprendida y tienes que aprender de todas las jugadoras buenas que había allí. Y yo lo hice, aprendí mucho, pero obviamente al principio no sabes muy bien dónde te metes. Ahora es diferente, ya he estado en clubes importantes como el Sopron, la Virtus y el Besiktas, y ya sé un poco como va el tema. Esa es la principal diferencia, no es que yo haya cambiado o no, simplemente he aprendido. Soy como soy, pero aprendo poco a poco, voy creciendo y aprendiendo

¿Hay muchas diferencias con la Ángela Salvadores que pudimos ver con Ensino en su última experiencia en España?

Mi experiencia en Ensino fue muy positiva, quiero mucho a la gente de Lugo y me trataron muy bien, pero estuve tres meses y me perdí dos por una fractura en el dedo. Digamos que no jugué muchos partidos allí. Luego estuve en la Virtus y el Besiktas, que son dos clubes grandes, con estructuras grandes, con responsabilidades porque tienen mucha gente que les sigue y ahí seguí aprendiendo

¿Y qué aprendió?

Ahora estoy mucho más tranquila, sé como funciona esto. Son dos temporadas en las que tuve muchísimos minutos, y eso es mucho aprendizaje. Eso me sirve y es una lección muy grande. Si empiezas pronto en un club grande igual llegas y juegas cinco minutos, pero el año pasado jugué contra equipos muy grandes muchos minutos. Ese es el principal aprendizaje a nivel de basket.

Más allá de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué cree que podrá aportar al Valencia Basket esta temporada?

Todas las jugadoras tenemos características diferentes en el equipo, aunque juguemos en la misma posición todas tenemos fortalezas diferentes. Entonces, si yo les puedo aportar algo que igual les faltaba el año pasado y les puedo mejorar un poco, ya he cumplido mi objetivo. Es lo que intentaré, aunque aún es pronto. Aún siendo diferentes, lo bueno será poder compenetrarnos y que sea nuestra principal arma. Mi estilo, por ejemplo, es diferente al de Queralt (Casas). Ni mejor ni peor, diferente. Entonces, si está ella tenemos un estilo, y si estoy yo en pista podemos cambiar, eso para el rival es más difícil. Es una gran ventaja para nosotras.

Lo que si que le van a pedir son puntos. ¿No le asustará a estas alturas?

Mi estilo de juego siempre ha sido anotador, pero no creo que en un equipo como este mi objetivo principal sea meter puntos. Aquí de lo que se trata es de ganar partidos y títulos. Por mis características eso sale un poco de mí, pero depende del partido. No voy a meter puntos todos los partidos, o al menos eso a mí no me lo han dicho. Con que ganemos creo que va bien, y si tengo que meter puntos para ayudar a ganar pues encantada. Pero eso irá cambiando según la estructura del partido. El meter puntos va con mi juego, no es algo que haga aposta.

Por cierto, ¿qué sensaciones le transmite el equipo?

Es un equipazo, todas las jugadoras son buenas. El cuerpo técnico también, lo trabaja todo mucho, cada detalle, y todo está muy planificado. Aquí hablo también del club en general pero si me preguntas por las jugadoras, son élite del basket europeo.

Un equipo, por tanto, acorde con la exigencia y ambición del club...

Claro. Cuando tienes a todo un equipo con jugadoras buenas se va exigir estar arriba. Luego ganar o no eso es diferente porque es muy difícil. Igual te lo juegas a un partido en una final y los otros equipos también son buenos y tienen jugadoras buenas. Pero lo que tiene que ser una obligación es estar arriba y pelear por los títulos. Ganarlos o no es otra cosa.

¿Y del proyecto global del Valencia Basket qué me puede decir? ¿Impresiona?

Lo que tiene aquí el Valencia Basket no sé si habrá algún sitio en Europa que lo tenga. A nivel de instalaciones, de médicos, porque para nosotras eso es muy importante. Tenemos muchísimas facilidades a nivel de fisios, temas médicos y todo eso. Aquí está todo muy cuidado y eso la jugadora lo nota. Yo solo tengo que preocuparme de ir y hacer mi trabajo jugando al baloncesto, de nada más porque del resto ya se encarga el club. Yo como jugadora lo agradezco muchísimo y por eso también he venido aquí. Venir a un proyecto así, esta oportunidad no pasa todos los días. Los equipos son de doce jugadoras y no mucha gente puede estar aquí. Es un proyecto también en el que las categorías inferiores se ve como llegan lejos en Campeonatos de España, todo eso está relacionado con que dentro de unos años hayan muchos jugadores y jugadoras en los primeros equipos. Lo que trabajan aquí no lo trabajan en ningún otro sitio de España, y de Europa habrá pocos. A nivel de cantera también es increíble.

¿Pero ahí habrá que tener paciencia?

Paciencia hay que tener, pero ya se van viendo cosas. Veo lo que entrenan los niños aquí y en otros sitios y, al final de año haces una suma y los niños y niñas del Valencia Basket han hecho mil horas más que un niño de otro club. Por eso al final seguro que salen muchos en el futuro.