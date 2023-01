La derrota ante el Cazoo Baskonia deja al Valencia Basket contra las cuerdas. Pero al margen de las dificultades para entrar entre los ocho primeros, Álex Mumbrú se lamenta también de las lesiones y molestias de algunos de sus jugadores. Y más de cara a los próximos decisivos partidos.

"Chris está mal, ha perdido balones importantes, está jugando mermado pero tenía que jugar sí o sí porque Jared estaba tocado (molestias en el adductor) y no sabemos la lesión exacta. Estoy enfadado porque Chris al final no podía pero no teníamos otra opción. Podría haber sacado a Guillem, que llevaba un buen partido, pero al final confías en la veteranía de Jones para jugar las últimas posesiones aún sabiendo que no está bien y es verdad que ha habido muchos minutos que ha estado caminando. Le agradezco el esfuerzo que hace para jugar, pero es verdad que vamos al límite".

De la lesión de Jasiel en los últimos segundos, destacó que "vamos a ver cómo está Jasiel, está dolorido, le he preguntado si volvía a salir y me ha dicho que no podía y veremos cómo está, esperemos que bien". Y explicó por qué Dubljevic tiró sus tiros libres tras la lesión, en una acción protestada por Peñarroya. "Cuando alguien se lesiona, es obligatorio cambiarlo, es reglamento puro y duro"

Respecto al encuentro, destacó que "ha sido un partido muy igualado y disputado, en la primera parte hemos estado bien defensivamente menos en los dos últimos minutos, donde nos han cogido en transición. En el segundo cuarto ha habido algo de anotación, en el tercero hemos estado bien defensivamente en el inicio y en el último cuarto, ellos han apretado, hemos tenido alguna pérdida estúpida en algún contraataque cuando estábamos dos arriba. Era un partido duro, era normal que el Baskonia apretara y yo creo que el triple de Howard sentencia del partido después de una buena defensa, con tres tíos encima en la esquina. Ha sido una canasta totalmente de talento, que de haberla fallado, podríamos haber cogido el rebote y ganar el partido. Al final los pequeños detalles deciden y hoy han estado en ese último lanzamiento con la fortuna y toca pensar en el siguiente.

El billete para la Copa del Rey es ahora la gran obsesión y aunque tampoco pueden dejar de lado la Euroliga, Mumbrú tiene claro que la afición será clave para conseguir el objetivo ganando los dos próximos partidos de Liga Endesa en casa.

"Está claro que todo pasa por La Fonteta, la Copa, después de dos partidos de Euroliga. Al final hay que cruzar los dedos para que no haya ningún tocado más durante estos partidos y luego, jugaremos en casa contra el Manresa y pedimos que esté La Fonteta a rebosar y reventar para estar con nosotros".

Planteamiento del partido y triples de Howard

Pese a la derrota, Mumbrú se fue relativamente contento por haber competido hasta el final contra uno de los equipos más en forma de Europa. "Hemos hecho un buen plan, hemos estado muy bien defensivamente durante muchos minutos, el Baskonia tiene un gran ataque tanto en llegada como en estático. El equipo ha estado muy bien y serio buscando las acciones que queríamos encontrar y hemos llegado a un final ajustado que se decide por pequeños detalles. Era normal que el Baskonia volviera a apretar. Salió bien el plan en cuanto a que competimos hasta el final, pero también Howard metió 28 puntos y ganó el partido. Genera canastas de donde no las hay y nos ha hecho daño como a otros equipos. Hay cosas que ajustar, tener autocrítica y ser exigentes.