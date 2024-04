Rubén Burgos: "Nuestros porcentajes han estado por debajo de la calidad de las jugadoras"

La ajustada victoria del Valencia Basket ante el IDK Euskotren tiene de momento el valor del +1 con el que podrán afrontar el partido del domingo en La Fonteta y por ello Rubén Burgos no quiere relajación alguna y espera mejorar en el partido de vuelta tras sufrir demasiado este jueves para ganar por la mínima.

Partido flojo

Ha sido un partido de playoff, duro, en una cancha exigente contra un equipo que iba a dar su 100%. En nuestra corta historia ya hemos vivido algún partido así. Recuerdo contra el Estudiantes otra victoria ajustada, es el formato y la igualdad que predomina en nuestra Liga.

Falta de acierto

En cuanto al juego, ha sido un partido de poco acierto por los dos lados, si bien nuestros porcentajes han estado por debajo de la calidad de las jugadoras, el trabajo que llevamos y el recorrido del año también se nota, pero le ha pasado lo mismo al IDK. Han jugado un partido con corazón, por momentos han jugado un buen baloncesto, pero hay que estar preparadas para que en Valencia mejoren sus porcentajes. Por momentos nos han puesto contra las cuerdas, haremos algunos ajustes, análisis de vídeo y ver sobre todo ofensivamente, que es donde podemos dar más tranquilidad a las jugadoras y que no caigan en la ansiedad.

Factor pista

Hemos entrado en dudas y tomado malas decisiones y pérdidas de balón, pero lo mejoraremos, lo trabajaremos y en La Fonteta, con nuestra afición, nuestro estado de ánimo y nuestras emociones mejorarán, pero no hay que bajar para nada el nivel defensivo y la intensidad contra un rival que se preparará, que tiene una excelente entrenadora y que intentará dar su mejor versión. Esto es el playoff y es apasionante, hay que sacar adelante un partido que habiendo ganado o perdido, la eliminatoria seguiría abierta fuese cual fuese el resultado y ahora más.

Reacción final

Hemos podido cambiar un poco la tendencia al enlazar varias acciones buenas en el último cuarto, pero ellas también han encontrado acierto al final y nos han metido en aprietos, pero al final, por el transcurso del partido, las pequeñas rachas han sido cortas. Nos prepararemos a tope para jugar en La Fonteta.

Eliminatoria a 80 minutos

No veníamos relajadas ni tranquilas, pero sabemos que es un partido a 80 minutos, la eliminatoria es larga y desde el primer minuto hasta el último todo cuenta, cada balón suelto, cada decisión, cada falta táctica, cada momento de confianza, cada quinteto que pruebas. Entonces, hay que estar más alerta pero no porque hoy no quisiéramos estar, sino porque en algunas cosas no hemos tenido el acierto que queríamos. Ahora hay que tener la mejor respuesta para que el partido de vuelta caiga de nuestro lado.