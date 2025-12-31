Pedro Martínez: "No es para cantar victoria aún"

El Roig Arena ha vuelto a presenciar cómo Valencia Basket remonta otro partido. Esta vez lo ha hecho ante el Partizan de Joan Peñarroya, en un partido que, a pesar del resultado, fue de máxima igualdad y no se resolvió hasta los minutos finales. Tras el encuentro, Pedro Martínez ha comparecido ante los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa y ha dejado claro que se trata de una gran victoria ante un duro rival, pero que aún queda mucha temporada.

En primer lugar, ha hablado sobre el partido de Neal Sako, que ha firmado una gran actuación: "Tiene muy buena mentalidad, lo hemos dicho desde el primer día. Si las cosas no le salen mejor se le tiene que ayudar y hoy tenemos que estar muy contentos con él, con su perseverancia. Es una tendencia humana, fijarnos en lo que no tenemos, en lugar de valorar lo que sí tenemos. Sobre todo cuando es gente firme, con buena mentalidad. Nos gustaría que anotase más tiros libres y a él también, pero poco a poco, somos un equipo. No necesitamos tener a los 15 mejores jugadores del mundo, si no que se esfuercen y se complementen, y Neal Sako es uno de ellos".

Ha proseguido dándole valor a la victoria y quitándole importancia a la posición que ocupa el equipo, líder: "Hoy ha sido un partido muy duro. Partizan tiene un gran equipo y hoy lo ha demostrado, con Joan Peñarroya va a ir para arriba. Ganar de 13 este partido no es real, ha sido mucho más igualado. Ellos han jugado mejor que nosotros durante muchos minutos y hemos estado muy incómodos. Estamos contentos por sacar adelante el partido ante un gran equipo. Le doy más valor a las 13 victorias que a la posición en la clasificación, que es demasiado anecdótica al ser el final de la primera vuelta. Estamos a tres partidos de quedarnos fuera del play-in, con 19 partidos por delante, que son una barbaridad. Es la liga regular más larga que hemos jugado todos. No es para cantar victoria aún. Hemos de seguir nuestro camino con humildad y ambición".

El 'coach' pone las palabras de Taylor como ejemplo: "Competir..."

Por otra parte, ha utilizado una entrevista a Taylor para comentar cuál es el objetivo que se pone el equipo para lo que resta de temporada: "He leído una entrevista de Kameron Taylor que decía 'no queremos jugar por jugar, queremos competir la Euroliga', me encanta, porque no ha dicho 'ganar' sino 'competir'. Unos días ganarás y otros perderás, ganaremos más por la calidad de los chicos y su trabajo. Ese es el objetivo, competir con toda la ilusión del mundo. Ahora tenemos dos partidos muy complicados esta semana en la ACB".

Joan Peñarroya saluda al máximo accionista de Valencia BC, Juan Roig / Francisco Calabuig

Finalmente, ha concluido su intervención entre halagos a Peñarroya: "He felicitado al entrenador del otro equipo, porque ha cogido un equipo roto con muchos problemas, incluso extradeportivos. Salir de su área de confort tiene mucho mérito, no todos los entrenadores tienen esa valentía. Hemos estado 'picando piedra' todos, con momentos malos y momentos mejores. Es un día para estar contentos".