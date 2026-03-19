Los descartes de Pedro Martínez en el Valencia BC - FC Barcelona de Euroliga

El Valencia Basket recibe al FC Barcelona en un encuentro correspondiente a la jornada 32 de la Euroliga, en busca de una victoria que le permita seguir entre los cuatro primeros y en un día festivo para la ciudad al coincidir con San José, que llevó incluso a adelantar la hora del partido.

Un encuentro ante un rival que ganó el partido de la primera vuelta en Barcelona y que cuenta con las bajas seguras por lesión de Nico Laprovittola y Juan Núñez, al margen de un Toko Shengelia que era duda hasta última hora.

Pedro Martínez, sin embargo, también cuenta por una baja obligada por lesión, ya que no podrá contar con Kameron Taylor por una lesión muscular en la pierna derecha.

Pedro Martínez y Xavi Pascual, antes del partido entre el Valencia Basket y el FC Barcelona. / M. A. Polo / VBC

Con Yankuba Sima entre los convocados

Sin él, los 12 convocados por el técnico taronja son: Brancou Badio, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello y Yankuba Sima.

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Por tanto, se quedan fuera de la convocatoria López-Arostegui e Isaac Nogués.