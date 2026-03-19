EUROLIGA
Los descartes de Pedro Martínez en el Valencia BC - FC Barcelona de Euroliga
El técnico taronja cuenta con una baja obligada por lesión, por lo que ha tenido que hacer dos descartes técnicos
Yankuba Sima vuelve a estar entre los12 elegidos ante un rival que ganó el partido de la primera vuelta
El Valencia Basket recibe al FC Barcelona en un encuentro correspondiente a la jornada 32 de la Euroliga, en busca de una victoria que le permita seguir entre los cuatro primeros y en un día festivo para la ciudad al coincidir con San José, que llevó incluso a adelantar la hora del partido.
Un encuentro ante un rival que ganó el partido de la primera vuelta en Barcelona y que cuenta con las bajas seguras por lesión de Nico Laprovittola y Juan Núñez, al margen de un Toko Shengelia que era duda hasta última hora.
Pedro Martínez, sin embargo, también cuenta por una baja obligada por lesión, ya que no podrá contar con Kameron Taylor por una lesión muscular en la pierna derecha.
Con Yankuba Sima entre los convocados
Sin él, los 12 convocados por el técnico taronja son: Brancou Badio, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello y Yankuba Sima.
Por tanto, se quedan fuera de la convocatoria López-Arostegui e Isaac Nogués.
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