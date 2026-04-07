El Valencia BC recibe al Ferrol con la Copa de la Reina como 'invitada de honor'

El Valencia Basket recibe este miércoles 8 de abril al Baxi Ferrol en el Roig Arena (20:30h, Roig Arena, À Punt) en un partido que tendrá un 'invitado' de honor, el trofeo de campeonas de la Copa de la Reina. Las taronja juegan por primera vez en casa desde que conquistaron en Tarragona la Copa y por tanto, aprovecharán para ofrecer el trofeo a su afición. Será una jornada de celebración pero los actos festivos se quedarán en los prolegómenos del partido ya que en lo deportivo, el choque es importante para las de Rubén Burgos.

La jornada / FEB

A la caza del Spar Girona

Aunque cada vez está más difícil, las taronja aún siguen optando a arrebatarle la segunda posición de la clasificación al Spar Girona. Para ello deben seguir sumando y esperar a que las catalanas fallen como ya hicieron en la última jornada precisamente ante el Baxi Ferrol. Por debajo el equipo taronja tiene a Hozono Global Jairis y a Perfumerías Avenida con un 16-10, en tercera y cuarta posición, respectivamente

El Valencia Basket llega a la 27 jornada (la Fase Regular de la Liga consta de 30), en tercera posición con 20 victorias y 6 derrotas, a un triunfo del Spar Girona, aunque las catalanas tienen el basket average a favor y por tanto, en para adelantarlas, las taronja deberían sumar al menos un triunfo más. En el liderato sigue destacado el Casademont Zaragoza con 23 victorias. Así va la clasificación de la Liga F Endesa.

Cuatro últimas jornadas

Las taronja afrontan las últimas cuatro jornadas de la Liga Regular con el objetivo de quedar lo más arriba posible para afrontar los playoff.Tras recibir al Baxi Ferrol, a continuación, viajará a San Sebastián para medirse a IDK Euskotren, posteriormente recibirá a Durán Maquinaria Ensino en el Roig Arena y cerrará la fase regular con un duro viaje a Murcia contra Hozono Global Jairis.

Si importante es el partido de este miércoles para el Valencia Basket, aún lo es más para un Baxi Ferrol que ocupa la octava posición (la última que da derecho a disputar los playoff por el título) con 13 victorias y 13 derrotas. Las gallegas necesitan ganar para seguir en el grupo de los ocho primeros. En EuroCup Women llegaron hasta la Ronda de 16, donde cayeron contra Perfumerías Avenida. Hasta la pasada jornada, el combinado gallego llevaba una racha de dos derrotas seguidas, una racha negativa que rompió con una victoria de mérito en su casa ante Spar Girona. Las jugadoras más destacadas son Claire Melia, que promedia 10,5 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 15,7 de valoración por partido y Dalayah Daniels que produce una media de 12,5 puntos, 5 rebotes, 1,6 asistencias y 12,5 de valoración.

En racha

El Valencia Basket afronta este partido tras arrollar el pasado sábado a domicilio al colista, el Spar Gran Ganaria por 66-111 y todavía con el buen sabor de boca que dejó el triunfo en la Copa. Aunque las de Rubén Burgos son favoritas ante el Baxi Ferrol, en el recuerdo está la inesperada derrota que sufrieron las taronja en la cancha gallega esta temporada en la jornada inaugural de la Liga F Endesa por 71-65. Ante su afición, el Valencia Basket tratará de resarcirse.

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Rubén Burgos contará con las doce jugadoras profesionales en plantilla para este regreso al Roig Arena. Todas ellas pudieron disputar minutos en el último partido en Las Palmas, donde regresó a la pista Cristina Ouviña tras superar unos problemas físicos.