La pretemporada del Valencia CF llega a su última parada: el nuevo Brentford Community Stadium. Los de José Bordalás encaran un test de nivel Premier League a una semana de arrancar la competición oficial. El partido servirá para hacer un ensayo general de cara a afrontar el partido contra el Getafe y poner en liza una alineación lo más similar posible a la que debe empezar el campeonato el próximo viernes en el estadio de Mestalla.

La exigencia de la fase de preparación ha ido in crescendo por el nivel de los rivales y el grado de rodaje de los mismos. El cuadro valencianista cuajó una actuación muy solvente a nivel defensivo contra un rival de enjundia como el AC Milan en el Trofeu Taronja, dejando su portería a cero y mostrando sus credenciales a nivel de presión, disputa de balones divididos y orden táctico. Faltó algo de frescura ofensiva, pero en la parcela atacante todavía tiene que hablar el mercado.

En este sentido, la intención es seguir creciendo desde la solidez y el Brentford FC es una buena piedra de toque. Las Abejas (apodo del equipo londinense) son un recién ascendido a la Premier, pero su potencial es muy alto. La pasada semana empataron a dos con el Manchester United y es un equipo físicamente muy fuerte que no va a conceder ni un metro. Igualar o superar en intensidad al cuadro británico es el primer desafío que plantea la contienda.

El otro reto será volver a sellar la portería propia. La línea defensiva valencianista tendrá que emplearse a fondo si quiere dejar a cero su meta y confirmar que llega a la competición totalmente acoplada, pues se enfrenta a un equipo con un potencial ofensivo altísimo con jugadores como Sergi Canós, Bryan Mbuembo o Ivan Toney, quién marcó 33 goles y dio 10 asistencias el pasado curso en la carrera del equipo del Este de Londres por subir a la Premier.

El mercado proveerá

A siete días de competir, las rotaciones y las probaturas irán encaminadas a ensamblar el mejor bloque posible para hacer frente a la visita del Getafe, pero no se puede decir que sea el once deseado por Bordalás a medio plazo. El mercado valencianista sigue parado y jugadores que hoy están en la rampa de salida serán titulares debido a la falta de efectivos. Gonçalo Guedes está siendo uno de los mejores jugadores de este verano, pero su nombre apunta a ser una de las principales ventas de la ventana estival.

En bandas Jason Remeseiro y Denis Cheryshev no son las alas titulares que el técnico quiere emplear cuando esté metido de lleno en la Liga, pero a día de hoy acumulan más minutos que nadie por falta de efectivos. En el centro del campo la situación es similar, Hugo Guillamón y Alessandro Burlamaqui se han convertido en la pareja más solvente de la pretemporada y ambos opositan a tener presencia en la zona ancha a lo largo del curso. Seguramente el valenciano sea titular en la primera jornada, pero en la parcela de ‘6’ el entrenador espera un fichaje de garantías antes de que finalice el plazo de contrataciones, además de que Uros Racic esté al 100%.

Un rival pionero en big data

Una de las señas de identidad del Brentford es el uso de la estadística en el mercado de fichajes. La propiedad del club es de Matt Benham, que también tiene el FC Midtjylland, y la filosofía del proyecto es la misma: fichar jugadores en edades tempranas y pulir un talento en ciernes con unos datos llamativos en categorías inferiores.