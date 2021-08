El mercado del Valencia CF no se ha cerrado con el fichaje de Marcos André. El club tiene un abanico de gestiones abiertas para intentar reforzar el equipo y satisfacer los deseos de José Bordalás a falta de una semana para el cierre de mercado (31 de agosto). La operación que toma cuerpo con el paso de los días es la de Keita Baldé. El fichaje del futbolista senegalés del AS Mónaco está caliente. Al Valencia le gusta y al jugador también la atrae la posibilidad de recalar en la entidad de Mestalla. La operación encaja. El futbolista quiere relanzar su carrera deportiva y cree que en el Valencia puede encontrar el espacio para recuperar su estatus perdido. Ese el gran aval del club para cerrar una operación que no es fácil. El Valencia busca fórmulas para que la operación sea posible en lo económico. Al jugador le queda un año de contrato con el Mónaco en una situación similar a la de Daniel Wass. La diferencia es que Baldé no entra en los planes de un club monegasco que está dispuesto a negociar. El escollo de la alta ficha del jugador (4 millones de euros) también es salvable. El delantero comprende que firmó su actual contrato hace años en un contexto muy diferente al actual (expectativas muy altas) y asume que tendrá que rebajarlo en el caso de firmar por el Valencia. A Baldé le gusta el proyecto ‘fiable’ de José Bordalás, le atrae la mística de Mestalla y la ciudad. De hecho, la temporada pasada ya dio el OK para intentar su fichaje por el club blanquinegro. La opción del Valencia por lo que sea le seduce y el club tiene que aprovecharlo. Baldé encaja deportivamente en el perfil que busca Bordalás tanto para la banda como para el ataque. El jugador se reunió ayer con su agente Federico Pastorello en Mónaco para analizar las ofertas que tiene encima de la mesa y tomar la mejor decisión para el futuro del Valencia. Las próximas horas pueden ser clave. El Valencia sabe que está difícil, pero cree en Baldé.

Calleri espera

El Valencia tiene más frentes abiertos. El club cerró hace días un acuerdo con el delantero del Maldonado, Jonathan Calleri, que está condicionado a la salida de Rubén Sobrino o Manu Vallejo. El argentino solo llegará con rol de tercer delantero en el caso de que se produzca una salida en el ataque. El club asume la dificultad de firmar un ‘6’ de garantías y trabaja con varios centrales y laterales derechos por si se produzcan salidas. Mouctar Diakhaby sigue en venta. Uno de los que tiene claro que se queda es Cristiano Piccini. Quedan solo siete días.