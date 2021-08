Que el Valencia CF necesita fichajes es un hecho. La irrupción de Mamardashvili y las incorporaciones de Omar Alderete y Marcos André ayudan a mejorar el equipo respecto al del curso pasado, pero todavía hay frentes abiertos. Además de la salida de Kang In, vital para poder inscribir al delantero brasileño, el club trabaja para traer más jugadores.

Un mediocentro es necesario, aunque Bordalás ya sabe que puede contar con el reconvertido Guillamón o con Racic para dicha demarcación de '6' en caso de que no llegue ninguno. A su vez, un atacante de banda es primordial, ya que no hay muchas opciones disponibles, especialmente en la banda izquierda, donde Cheryshev es el único disponible. En la derecha, eso sí, hay parches como Soler, Wass, Jason o Yunus. Pues bien, aquí es donde entra en juego Keita Baldé.

El internacional senegalés es la opción de banda más caliente en este momento. Estuvo en la mesa hace un año y ahora repite, ya sea dentro de una operación conjunta con Kang In o independiente. Baldé, con cuatro millones limpios de ficha en su último año con el Monaco, tiene otras ofertas pero su prioridad es volver a España y está dispuesto a relanzar su carrera deportiva con un contrato más largo y económico. Su nombre surgió en las conversaciones con Kang In, una vía que no está descartada del todo.

Este martes, sin ir más lejos, el propio Baldé ha estado reunido con su representante, Fede Pastorello y dos integrantes más de su agencia, comiendo todos ellos junto a la mujer del todavía jugador del Monaco.