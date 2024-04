Alineaciones oficiales del Barcelona-Valencia

Cita de altura para el Valencia CF esta noche contra el Barça en Montjuïc. El conjunto de Baraja continúa inmerso en su sueño de alcanzar las posiciones continentales y volver a pasear por Europa más de cuatro años después, aunque para ello necesita aprovecharse de la convulsa semana que ha vivido el Barça y sumar los tres puntos. El empate del Betis deja en manos valencianistas la séptima plaza de la clasificación liguera. Para este importante encuentro, el técnico se ha encontrado con dos bajas de última hora que le harán cambiar alguno de sus planes para el once inicial.

El 'Pipo' necesita volver a sumar de tres en tres tras caer en un duelo directo ante el Real Betis, la pasada jornada, aunque lleva ocho años sin sacar una victoria a domicilio de la ciudad condal. Sin José Luis Gayà ni Roman Yaremchuk, que encaran el tramo final de sus respectivas lesiones musculares, también se han quedado en València Fran Pérez y Foulquier, que se caen de la convocatoria por molestias físicas, plazas en la lista que han ocupado Otorbi y Rubo Iranzo para formar parte de la convocatoria para Barcelona.

Alineaciones oficiales

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Christensen, Fermín; Gündogan; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Yarek, Jesús Vázquez; Almeida, Javi Guerra, Pepelu, Peter, Diego López y Hugo Duro.