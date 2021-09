🦇El president de les @cortsval, @enricmorera, parla sobre el projecte de Miguel Zorío de compra del @valenciacf:



🗣️"S'han de madurar els números"

"Sempre he buscat solucions i crec que aquesta és una solució per a recuperar el Valencia CF per als valencianistes"