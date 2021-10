Maxi Gómez no vive su mejor momento. El delantero valencianista ha recibido su segundo 'palo' en un día. Después de no poder estar mañana en Cádiz por la desestimación del recurso por parte del Comité de Apelación para quitarle la primera amarilla que vio contra el Athletic Club, el punta no ha sido incluido en la lista de la Selección de Uruguay para el próximo parón de selecciones.

El atacante valencianista ya fue superado por el joven Agustín 'El Canario' Álvarez de Peñarol en los últimos compromisos del conjunto celeste y ahora que Uruguay tiene a todos sus delanteros sanos ni siquiera viajará con el combinado nacional. El hecho de que se hayan recuperado Edinson Cavani y Luis Suárez y que Darwin Núñez le haya comido la tostada le han dejado en una posición muy delicada.

El jugador se quedará en Valencia a las órdenes de José Bordalás, que quiere recuperarle para la causa después de un inicio de temporada poco fructífero de cara a gol aunque bien considerado por el técnico en diferentes facetas del juego, en las que considera que está aportando mucho al colectivo. Ahora comienza la carrera por recuperar su status y regresar al equipo charrúa en noviembre.