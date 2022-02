El Valencia CF se verá las caras con el último técnico que fue campeón en Mestalla. El equipo de José Bordalás encara la eliminatoria a doble partido que jugará el jueves contra el Athletic Club. Los bilbaínos viven un momento dulce en la temporada a las órdenes de Marcelino García Toral.

El ex entrenador del Valencia CF siempre ha tenido buenas palabras para la afición y los jugadores cuando recuerda su paso por Mestalla. De nuevo, el asturiano ha hablado de esa experiencia y también de que no le entusiasmaba cruzarse con su ex equipo en Copa: “A nivel emocional no quería al Valencia. Viví allí fenomenal. Guardo máximo respeto al club, a sus jugadores y a la afición. Otra cosa es a los dirigentes. Emocionalmente es complicado para mí. Estuve allí muy bien, lo mismo que lo estoy en Bilbao. Estoy encantado con los jugadores y también con la prensa.

El entrenador asturiano visitará Mestalla de nuevo el próximo 2 de marzo, fecha en la que está programada el partido de vuelta de Copa. “Nos hubiera gustado otro orden de partidos, pero tenemos muchas ilusiones”, ha asegurado sobre la eliminatoria que arranca esta semana en San Mamés.