Fernando Giner, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en València, se ha referido en las declaraciones de Anil Murthy en las que cuestiona las rondas de negociación con los partidos políticos valencianos sobre el futuro del Nou Mestalla.

"Ni el Valencia CF ni la afición ni la ciudad merecemos este espectáculo que nos están ofreciendo unos y otros. Desde luego, los gestores del club no han cumplido sus promesas y mucho menos las expectativas que despertaron cuando llegaron años atrás. Muy al contrario, todos los incumplimientos habidos y por haber; el más grave y sangrante el del nuevo estadio de Mestalla, paralizado desde 2009", ha asegurado el dirigente político, líder del partido naranja en València.

"Intentando salvar la caducidad de la ATE de Mestalla, van presentando un ‘Power Point’ tras otro con un estadio que, además de virtual, solo ofrece recortes de aforo y que se aleja cada día más de lo que merece esta ciudad, el Valencia CF y el valencianismo. Ahora se entienden las palabras de Anil Murthy sobre su ‘sonrisa’ puesta cual mueca en su rostro cada vez que va a entrevistarse con el Ayuntamiento o la Generalitat", ha ampliado.

Críticas a Compromís y PSPV

"Pero el comportamiento y la actitud de Compromís y PSPV no están siendo mucho mejor. Entre los dos están convirtiendo al Valencia, vía el nuevo estadio de Mestalla, en rehén de sus disputas políticas, partidistas y populistas. Ribó decidido desde el primer momento a decir a todo que sí, de tal forma que, en lugar de alcalde de Valencia, se ha erigido más en portavoz de Meriton que otra cosa. Por su parte, Sandra Gómez, muy contundente al principio con Ribó y Compromís, no lo ha sido tanto ante su partido y ha permitido que el Consell diera al club una prórroga de 90 días para resolver la caducidad de la ATE, cuando todo esto tenía que haber acabado en noviembre del año pasado. Tres meses de prórroga que se han convertido al final en cinco por ceder finalmente también al chantaje de Compromís. Y a saber cuánto más se hubiera prorrogado esta situación de no salir a la luz pública los audios de Murthy", avanzó.

"Meriton no ha demostrado en ningún momento que quiera al valencianismo, por lo tanto , dudo que sea fiable. Valencia y el valencianismo tienen que defenderse y exigir un estadio propio de su ciudad. Quiero un estadio moderno, de Champions, todo lo demás no me sirve. Y sobre todo, que cumpla con los compromisos con el barrio de Benicalap", concluyó.