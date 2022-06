A falta de unas horas para que Gennaro Gattuso se convierta en nuevo entrenador del Valencia CF de forma oficial, el entrenador italiano se ha vuelto a defender de las acusaciones que le tildan de racista, homófobo y machista que le cerraron las puertas del Tottenham después de que sus aficionados iniciasen una campaña para evitar su contratación. El preparador transalpino afirmó en Corriere que es “muy distinto de cómo le han definido desde hace doce meses” y pidió a la afición del Valencia CF que le juzgue por su trabajo.

Sobre las declaraciones de la discordia que los seguidores del Tottenham emplearon para parar su fichaje, en las que se mostraba contrario al matrimonio homosexual, a dar cabida a la mujer en el mundo del fútbol o se mostraba tibio para condenar el racismo sufrido por Boateng. ’Rino’ respondió sobre todos estos temas, defendiendo que se han tomado declaraciones de “diferentes años” y que se “aislaron del contexto para deslegitimar a una persona”. Además, señaló que el juicio que estaba sufriendo a través de las redes sociales “te sentencian sin capacidad de apelación”.

Una de las acusaciones que más le ha molestado es la de racista. “Cuando escucho que lo soy siento que me estoy volviendo loco. Ninguna persona puede ser juzgada nunca por su color de su piel. Hay muchas personas de piel blanca que no se portan bien. El racismo debe ser combatido siempre. Entrené a decenas de jugadores que tenían una piel distinta a la mía, tres de ellos trabajan en mi restaurante, tenía también compañeros a los que amaba. Para mí no importa el color de la piel, solo la persona cuenta, su honestidad y su lealtad”, señaló Gattuso, que también explicó que una cuarta parte de su familia está repartida en el mundo desde que salieron de Calabria en busca de oportunidades. “¿Cómo diablos voy a ser racista?” se preguntó.

Otra de las cuestiones polémicas fue su declaración sobre el matrimonio homosexual. Gattuso se amparó en su tradición católica para defender que el matrimonio es “la unión entre un hombre y una mujer”, pero matizó que a nivel personal respeta “cualquier elección de amor”. El italiano, según afirma Corriere, quiso ser especialmente taxativo en este asunto: “Para mí cada uno es libre de hacer lo que quiera. Cualquier libertad, incluida la del comportamiento sexual, es bienvenida, es una señal de progreso”, sentenció el que será nuevo inquilino del banquillo de Mestalla.

Al respecto de la poca capacidad de las mujeres para gestionar correctamente en el mundo del fútbol, Gattuso defendió que esas declaraciones las realizó en el contexto de que Galliani fue sustituido en el Milan por Bárbara Berlusconi y que su estado de ánimo aquel día condicionó sus declaraciones: “Considero a Galliani la mejor persona que he conocido en el fútbol. Sufrí mucho cuando vi que se acababa su etapa en el club”, afirmó un Gattuso que señaló que bajo su punto de vista: “Las mujeres lo hacen igual o mejor que los hombres en todos los campos. Lo están demostrado en gobiernos, empresas y en todos los sectores. Cuantas más responsabilidades tengan, mejor será”, explicó.