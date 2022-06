Los jugadores del Valencia siguen apurando sus vacaciones antes de reincorporarse al trabajo con el que será su nuevo entrenador, Gennaro Gattuso. La fecha de vuelta a los entrenamientos todavía no está fijada, pero algunos futbolistas aprovechan su periodo de desconexión para empezar a ponerse a punto y convencer al nuevo técnico.

Ese es el caso de Gabriel Paulista y Marcos André. Los dos brasileños están pasando tiempo juntos y parte del mismo lo están dedicando a entrenar. El zaguero ha compartido en su perfil de Instagram una foto junto al delantero inmediatamente después de completar una ruta de cuatro kilómetros que han recorrido corriendo en 22 minutos.

Segunda oportunidad para Marcos André

El cambio de entrenador puede venirle bien a un jugador como Marcos André. El ex del Valladolid aterrizó en València el verano pasado como petición expresa de Bordalás. Sin embargo, no logró adaptarse en ningún momento y su influencia en el equipo fue mínima. La llegada de Gennaro Gattuso puede convertirse en una gran oportunidad para ganarse los minutos de los que no dispuso la temporada pasada.