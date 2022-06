El ex vicepresidente del Valencia CF y portavoz de la plataforma 'Marea Valencianista', Miguel Zorío, a través de un nuevo comunicado público sigue animando a la afición valencianista y a los grupos de oposición a unirse contra la contratación de Gattuso, y destaca que "organizaciones feministas de la Comunidad Valenciana se suman a la campaña contra el sexismo de Gattuso".

En la nota enviada a los medios de comunicación, Marea Valencianista destaca que "con los 6 millones que va a cobrar, más los 700.000 euros que ha costado tirar a Bordalás; Gayà y Soler podrían renovar por el Valencia CF" .

Sin embargo, en esta ocasión, la gran protagonista del comunicado es la enfermedad que al parecer sufre el técnico italiano, miastenia. "Lo siento mucho por él, pero Gattuso tiene miastemia gravis, que es una enfermedad incompatible con el estrés del entrenador profesional", comenta al respecto Miguel Zorío.

Es por ello que, prosigue la nota, 'Gattuso debería pasar una reconocimiento urgente antes de firmar un contrato por el que va a cobrar 3 millones de euros anuales, más la comisión de su agente Jorge Mendes'. Además, en el comunicado se rescatan unas declaraciones de Gennaro Gattuso a la Gazzetta dello Sport del 23 de diciembre de 2020 en las que el preparador reconocía este problema.

“Esta es la tercera vez que esta enfermedad me ataca en 10 años, pero pasará y estaré mejor lo antes posible. Sufro una enfermedad. autoinmune, miastenia. Me muero desde hace un mes, pero no se preocupen, no me muero. Ver doble es una gran dificultad y no he sido yo mismo durante un mes. Creo que los chicos del Nápoles también han sufrido de esto. Han estado cerca de mí, durante 5-6 días luché mucho, ahora estoy un poco mejor pero estaba muy cansado y vi doble”, confirmaba entonces Gattuso.

El comunicado 'Marea Valencianista' explica, al respecto, que 'en diciembre de 2020 Gattuso tuvo el último episodio público de una grave enfermedad degenerativa que padece: “Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea”, reveló el entrenador. “Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie” reconoció Gattuso.

Entre sus síntomas se encuentran, además de la vista y párpados caídos, debilidad de los músculos faciales y dificultad para moverse'. Información que 'Marea Valencianista' acompaña de una foto del técnico en ese delicado momento.

'Miguel Zorío declara que “parece claro que no existe una cura para la miastenia grave, solo se recomiendan tratamientos para poder soportarla, como el uso de prednisona. Se sugiere descanso, el uso de un parche por la visión doble y evitar el estrés. Las personas afectadas por miastenia, a causa de la fatiga que provoca y de sus fluctuaciones, están muy condicionadas en la vida diaria. Hoy en día, muchos profesionales de la salud creen que la práctica del ejercicio físico en las personas con Miastenia Gravis está contraindicada por temor a la exacerbación de los síntomas. Tareas sencillas como lavarte, peinarte, pasear, o subir escaleras se nos puede hacer un mundo, nos dice un paciente”.

Antonio Barranco, sanitario del Hospital de Jaén, Delegado de AMES (Asociación de Miastenia de España) y paciente de miastenia, afirma en sus publicaciones sobre esta enfermedad: “Socialmente no podemos seguir el ritmo, ya no somos útiles para el trabajo, la familia no suele entender qué nos pasa. Todo esto sigue generándonos ansiedad, estrés, cambios del carácter, baja autoestima e incomunicación, y tendemos a aislarnos”.

El ex vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, traslada “su profunda empatía por la persona enferma, por Gattuso y por la enfermedad que padece, por lo que le deseo que pronto la investigación encuentre un medicamento que le permita mejorar su calidad de vida. Pero como valencianista, lo siento mucho, pero no es de recibo que el Valencia CF contrate a un entrenador con ideas machistas, con una enfermedad que le imposibilita ofrecer un rendimiento completo en su trabajo".

"Su amigo Mendes le ha buscado un retiro dorado en Valencia por 3 millones de euros anuales más bonos, después de ser despedidos de la Fiorentina por sus chanchullos en los fichajes y no poder fichar por el Tottenham por sus declaraciones sexistas, homófobas y xenófobas. Gattuso debe pasar un reconocimiento médico independiente, público y transparente. Mendes ya nos trajo a un lateral cojo y ahora nos trae a un entrenador enfermo. Una más de Peter Lim, que lo que debe hacer con Gattusso es ofrecerle los servicios de sus hospitales en Asia para darle calidad de vida en esta tremenda enfermedad”.