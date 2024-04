Diego López: “No tengáis ninguna duda de que vamos a por los puestos de Europa”

EXPERIENCIA EN EL BARCELONA

"Viví a unos años muy buenos. Conocí a gente magnífica con los que coincidiré el lunes. Quería continuar allí y no se dieron las cosas pero no me ha ido mal. Gracias a estar aquí estoy cumpliendo un sueño. Todo pasa por algo y estoy muy feliz de estar aquí"

¿TIENES GARANTÍAS DE ESTAR EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

"¿Quién no quiere jugar unos Juegos Olímpicos representando a su país? Tengo que ganarme estos seis partidos el estar en la lista, si lo hago bien algunas posibilidades tendré y ojalá esté en París"

VOLVER A ASTURIAS SIENDO JUGADOR DE PRIMERA

"Sigo yendo a Turón al bar de mis padres, me siento en la barra, hablo con todo el mundo como he hecho toda mi vida. Es algo que no tiene que cambiar. Eso es lo bonito de esto, seguir con tu vida. La gente te pide fotos, te para más, pero nos conocemos todos, es un pueblo pequeño y todos están orgullos de mí y que haya alguien del pueblo a este nivel cumpliendo su sueño"