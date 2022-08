Argentina consiguió anoche la primera victoria del COTIF 2022 en uno de los grandes partidos de lo que va de competición. La calidad de los hombres de banda albicelestes fue diferencial para el equipo de Mascherano, que demostró -ante un Valencia que fue de más a menos- toda la pegada que no pudo tener en el día de su debut.

El estilo no se negocia. O eso debió pensar José López Bargues, entrenador valencianista. El equipo blanquinegro comenzó el partido al toque, sin rifar en ningún momento la pelota y comenzando el juego desde la portería, con un David Vassilev que ya ha mostrado en más de una ocasión su excelente juego de pies. Sin embargo, Argentina aplicó una agresiva presión que, por momentos, asfixió el juego del Valencia. Así pues, junto a su ordenada línea defensiva, los de Mascherano lanzaron veloces contragolpes cada vez que tenían ocasión gracias a sus grandes lanzadores Ignacio Maestro, Brian Aguirre y Nico Paz.

Y de estas salidas surgió el primer gol del partido. Un pase en largo desde la defensa albiceleste a la espalda de Adrián Morales que Juan Gauto, dorsal número 7 de Argentina, aprovechó y condujo hasta plantarse delante de la portería ‘ché’. El de Huracán no se puso nervioso y cruzó por alto la pelota hacia el palo derecho. Sin opciones para Vassilev y ventaja para Argentina. Pero los de Mascherano no se conformaron. Tan solo cinco minutos después, en una jugada embarullada dentro del área valencianista, le cayó la pelota franca a Brian Aguirre, que no perdonó. El 11 albiceleste fusiló la puerta valencianista y dobló la ventaja en el marcador.

Pocos cambios a la vuelta. Argentina supo manejar muy bien los tiempos del partido gracias a la renta cosechada en la primera parte y, en oficio, nadie gana a Mascherano. El técnico ha conseguido imprimir bien su espíritu competitivo en su equipo y fruto de ello es que, pese a la ventaja, no cesaron en su intensa presión. El Valencia lo intentó, pero no hubo manera.