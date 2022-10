Yunus Musah, que reapareció sobre el terreno de juego ante Osasuna después de superar sus problemas físicos, ha hablado para los medios del club. El internacional estadounidense, uno de los más destacados en el arranque de temporada del equipo de Gattuso, se ha pronunciado sobre la actualidad del Valencia CF.

Sobre el triunfo en Pamplona, Yunus se ha mostrado satisfecho con el trabajo aunque no se conforma. “Hacía mucho tiempo que no ganábamos fuera de casa y lo hicimos el otro día jugando bien. Casi nos empatan al final y queremos mejorar eso”.

No obstante, el joven mediocampista no se relaja y tiene en el punto de mira al Elche: “A este partido llegamos con la máxima atención. No queremos bajar el nivel y queremos seguir con esta dinámica. El Elche CF va a venir con todo, pero nosotros tenemos que ir más que ellos”.

En cuanto al vestuario del Valencia, Yunus habla de unión. “El vestuario está unido. Siempre hablamos de la manera en la que podemos mejorar. Tenemos confianza y lo más importante es que creemos en lo que estamos haciendo”, asegura.

También ha tenido bonitas palabras para la afición valencianista, a la que califica como “increíble”. “Hemos tenido muchos partidos buenos en Mestalla gracias a la afición. La afición de Mestalla es una de las mejores. Es increíble. Nos ayuda mucho en todos los partidos y es un factor importante para nosotros”, explica el joven internacional.

De Gattuso, al que ha definido como “apasionante”, destaca su positividad: “Siempre está pensando en el fútbol y nos lo transmite para que estemos siempre focalizados en cómo mejorar. También es un hombre muy positivo, que siempre habla en positivo. Incluso, cuando uno no está jugando tan bien también le habla en positivo y eso creo que ayuda a los jugadores en cada momento. Aprendo mucho de él y de su cuerpo técnico”.