El Valencia CF volvió a verse perjudicado por una polémica decisión arbitral. Cuando los de Gattuso iban por delante en el marcador con el gol de penalti de Cavani, una nueva pena máxima propició el empate del Mallorca. La decisión de Sánchez Martínez fue discutida por Mestalla.

El colegiado murciano pitó el penalti favorable a los bermellones por un leve contacto de Nico González con Amath Ndiaye, pero lo hizo unos segundos después. De hecho, la repetición pone en duda que se produjera esta infracción. En un primer momento no señaló nada y al paso de varios segundos decretó el lanzamiento del Mallorca desde los once metros tras escuchar la opinión de su juez de línea.

Se trata de una decisión muy rigurosa. De hecho es una de esas acciones en las que entra en juego la interpretación y el VAR no suele desdecir al árbitro de campo, se haya decidido pitarlo o no. Pese a ello Medié Jiménez revisó... con una toma en la que no hay contacto. Y consideró que era penalti. Sánchez Martínez lo pitó sin haberlo visto con sus ojos.