Históricos capitanes del Valencia CF como Claramunt, Arias y Fernando arroparon a José Luis Gayà en el vídeo que grabaron en Mestalla con motivo de la renovación del lateral izquierdo hasta 2027. No fueron pocas las personas que notaron una ausencia de otro gran capitán de la historia del club: David Albelda.

¿Le invitaron? Sí, el Valencia CF contactó con la leyenda valencianista, pero no pudo acudir por motivos profesionales. Así lo explicaba David en 'Deportes Cope Valencia':

Las explicaciones de David Albelda

"No me gusta estar aquí alimentando gilipolleces. Quiero vivir tranquilo y ser feliz a mi manera. Yo a Gayà le tengo un aprecio enorme y compartimos hasta representantes. A mí se me invita y yo tengo unas obligaciones de trabajo que me es imposible acudir. Se me manda un mensaje de Layhoon y también de Javi Ribes. Y yo pues me estoy tirando semanas de 4 días y otras de dos en Barcelona. Y me coincidía. El Valencia - Barcelona por ejemplo no podré estar porque me tocará estar trabajando y eso Layhoon lo entendía perfectamente. Hay una agenda de trabajo que, cuando no me la puedo quitar de encima, no me la puedo quitar. Estoy trabajando para LaLiga por los partidos de Movistar y si no puedo, lo que no voy a hacer es inmolarme".