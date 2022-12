El Valencia CF está presente en la Asamblea de LaLiga que se está delebrando en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y que tiene por objeto el desarrollo del campeonato español y sus clubes en lo que se conoce como territorio MENA (Medio Oriente y norte de África), en el que existe una abundancia de capital en manos de potenciales inversores. El club de Mestalla se encuentra representado en la figura de su presidenta, Layhoon Chan, y del representante del departamento de marketing de la entidad, Jorge García, que están ‘a la caza’ de oportunidades de inversión y patrocinio.

Durante estas jornadas, que tienen una duración de cuatro días, LaLiga ha puesto en marcha una serie de reuniones entre clubes y empresas de la zona para tratar de estudiar posibles acuerdos comerciales. El Valencia participa de esta iniciativa sabiendo que necesita engrosar su estructura de ingresos, muy diezmada por su desaparición de las competiciones europeas y por mediocres resultados en la clasificación liguera. El club, que presenta pérdidas cada temporada y que ve como los derechos de televisión ocupan un porcentaje cada vez más elevado en sus ingresos totales, tiene que volver a Europa para aumentar sus ganancias por competición, pero también debe moverse bien en el mercado publicitario y de marketing.

Con el acuerdo con Cazoo en el aire por la reformulación del modelo de negocio de la compañía británica, el Valencia está atento a lo que pueda pasar para lograr un nuevo sponsor principal, aunque no solamente busque para el frontal de su camiseta.

El interés por el mundo del fútbol en Oriente Medio se ha disparado en los últimos años, prueba de ello no es solo el Mundial de Catar, sino también la fuerte inversión que están realizando sus clubes para que lleguen estrellas a su campeonato local. LaLiga quiere estar presente en este mercado en expansión para aumentar el valor de su competición y generar más ingresos, que es el principal objetivo con el que se firmó el acuerdo con CVC Capital Partners para la puesta en marcha de LaLiga Impulso.

Sin Barça ni Real Madrid

En Dubai se celebró la Asamblea General de LaLiga con motivo de la modificación de varios puntos de sus estatutos para adaptarlos a la entrada en vigor de la nueva Ley del Deporte. Los cambios estatutarios aprobados se refieren a la compensación por abandono de categoría, temas de seguridad en los estadios, y cuestiones en materia de control económico y disciplinario, según fuentes de LaLiga. «Estar aquí supone que seguimos creciendo. Nosotros empezamos en Dubai en 2014 y llevamos 8 años intitulados con oficinas, trabajando… haciéndonos crecer en la zona. Ese es el motivo del viaje. Hay que estar aquí para poder hacer negocios, hacerlo físicamente; nos lo ha explicado muy bien la embajada de España», apuntó Tebas, que presidió la sesión.

En dicha Asamblea no estuvieron de forma presencial, pero sí telemática, FC Barcelona y Real Madrid, que siguen con su particular pulso con Javier Tebas por el asunto de la Superliga que lidera Florentino Pérez. El pasado 30 de noviembre ambos se mostraron contrarios a la celebración de la Asamblea en Dubai. El primero la consideró «ilegal», «injustificable», «inapropiada» e «incoherente» y el segundo no consideró «oportuno realizar el viaje para un acto que bien podría celebrarse en la sede de LaLiga».