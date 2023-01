Samuel Lino está siendo uno de los futbolistas más destacados del Valencia CF esta temporada. Aunque el equipo esté sumido en una dinámica irregular que no termina de marcar el paso en positivo, en la plantilla hay futbolistas que están a un gran nivel como es el caso del atacante, de André Almeida o Justin Kluivert sin ir más lejos.

El extremo, cedido por el Atlético de Madrid, está "feliz" en la ciudad, en el equipo y con Gattuso. Siempre con el desborde en la cabeza ha sido una de las principales soluciones ofensivas del Valencia hasta la fecha. No obstante sí se echan algo en falta mejores números en los registros de goles y asistencias de Lino, pues solo suma dos tantos y un pase de gol en Liga.

Sea como sea tanto el atacante del Valencia está centrado en mejorar junto al equipo, sobre todo, a nivel anímico algo sobre lo que Gattuso ha hecho especial hincapié durante el primer tramo de curso. "El míster siempre nos dice que sigamos y tengamos confianza, que las cosas van a salir bien y que no pasa nada. Tenemos que ser fuertes mentalmente", reconoce Lino sobre este aspecto.

“Después del partido contra el Real Madrid nuestra motivación ha ido a más y también nuestra confianza. Tenemos que seguir trabajando mucho y estar preparados. La Copa es difícil y LaLiga también, por lo que tenemos que trabajar mucho y descansar bien para estos partidos que nos vienen cada tres días”, explica sobre cómo se siente el equipo ante el sobrecargado mes de enero que tiene el equipo blanquinegro por delante.

En ese sentido el atacante considera que están en una buena línea para cambiar la dinámica: “El equipo está con confianza. El partido contra el Real Madrid en la Supercopa nos ha dado una mayor confianza. Estamos entrenando bien y pienso que vamos a mejorar mucho ahora, y vamos a seguir un camino de victorias”.

Ambición por hacer un gran papel en la Copa del Rey

"Es un partido muy difícil. El Sporting es un equipo con calidad, con buenos delanteros, buena defensa y un estadio muy bonito. Va a ser un gran partido y un gran desafío para nosotros. Vamos a trabajar duro para llegar bien a este partido y poder pasar a cuartos de final. Sabemos de la importancia de la Copa tiene para nosotros. Espero que este año podamos llegar a la final y podamos dar este título al Valencia CF"

Lino además se siente como en su casa solo unos meses después de llegar a Mestalla. El jugador brasileño se deshace en elogios con el club, sus compañeros, la ciudad y con Gattuso: “Estoy muy feliz y contento de estar aquí con Gattuso y su cuerpo técnico. Todos me ayudan mucho. También estoy muy feliz es estar aquí porque el Valencia CF es un club increíble y la ciudad también es increíble. Mestalla me gusta mucho y la afición también es increíble. Lo importante es estar dentro del campo y sumar minutos. Donde me ponga el míster voy a intentar dar todo de mi sea en la banda o por el centro. Quiero dar lo mejor de mí para mejorar al equipo”.

Por último Lino no ha querido olvidarse del valencianismo con un mensaje de agradecimiento y de optimismo para lo que resta de temporada 22-23: “Mis palabras para la afición son siempre de agradecimiento. Agradezco siempre sus ánimos en Mestalla, que nos motivan. Mestalla se ve siempre lleno y fuera de casa también vienen muchos aficionados. Siempre voy a estar agradecido con la afición por todo lo que hacen por nosotros. Estoy convencido de que vamos a hacer una gran temporada para hacerlos felices”.