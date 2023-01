El Valencia entrenó este sábado en la Ciudad Deportiva de Paterna con dos buenas noticias y una mala. Samu Castillejo y Mouctar Diakhaby realizaron la primera parte de la sesión con el resto del grupo, pero Thierry Rendall no corrió la misma suerte. Gennaro Gattuso lleva varios partidos ya teniendo problemas en defensa, teniendo que hacer cambios en el once para no forzar a nadie y de cara al lunes seguirá sin poder contar con la zaga ‘titular’ al completo.

‘Diakha’ seguramente regresará a la convocatoria después de perderse el choque contra el Sporting, pero lo más probable es que sea Eray Cömert -que la semana pasada tuvo problemas en la espalda- el que salga de inicio acompañando a Cenk Özkacar. En la derecha Thierry lo tiene muy complicado y será Dimitri Foulquier el encargado de defender el flanco diestro del equipo. Por lo que respecta a Castillejo, el malagueño todavía tardará en volver a la competición, pero no tiene ningún problema en trabajar con balón porque su lesión es de muñeca. El ‘11’ trabajó con una protección en la mano que le han hecho para poder entrenar, pero que no necesita llevar en su vida diaria.