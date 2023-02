13:45

¿Qué puede hacer usted como entrenador para salir de la situación en la que estamos (bloqueo)?

"No voy a estar todas las rueda de prensa hablando de cosas que no me suman ni me aportan. No voy a gastar energía en eso. Entiendo que vosotros queráis darle más importancia a eso o no, no lo sé. Yo quiero que el equipo mejore para encontrar cuanto antes el resultado. Yo quiero buscar cada detalle que me acerque a ganar. Si ganamos esto nos dará la posibilidad de crecer como equipo. Hay que trabajárselo, hacer las cosas bien. Ni en el partido del Athletic ni ante el Getafe estuvimos tan lejos de ganar. Eso me anima, con mejoras podemos crecer"