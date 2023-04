LIbertad VCF ha lanzado su propuesta para protestar contra Peter Lim el domingo en el Valencia-Sevilla. El colectivo de oposición a Meriton apuesta por dejar las gradas de Mestalla vacías hasta el minuto 2. "Vamos a dejar SOLO a Meriton hasta que el balón comience a rodar por el césped (minuto 2). Mostremos a Meriton el asiento vacío cuando el partido comience en señal de repulsa". La asociación propone quedarse en los vomitorios para no retrasar el apoyo al equipo desde el minuto 2. Este es el comunicado oficial:

El Valencia Club de Fútbol está en una situación límite a todos los niveles. Cada día que pasa el problema se va agravando tanto en lo deportivo como en lo institucional. Y los culpables son Peter Lim y sus colaboracionistas en Valencia que se sientan en el palco de Mestalla. Este Domingo vamos a animar, dejarnos el aliento para sacar al equipo del descenso, pero debemos luchar para salvar a nuestro club de la desaparición y recuperar su dignidad.

Exigimos a Meriton que se siente a negociar un acuerdo de venta. Que nuestros políticos censuren la falta de libertad de expresión en los estadios de fútbol. Que no nos roben nuestros derechos fundamentales. Por ello, éste próximo Domingo, a las habituales protestas prepartido, vamos a dejar SOLO a Meriton hasta que el balón comience a rodar por el césped (minuto 2) Mostremos a Meriton el asiento vacío cuando el partido comience en señal de repulsa. Después ocupemos nuestros asientos y animemos para ganar 3 puntos vitales . Y en el Minuto 19 volvamos a demostrar a Meriton que la única salida es su marcha. Juntos no nos para nadie. Un minuto más de Meriton es un minuto menos para nuestro Valencia C.F. Súmate a Libertad VCF, te necesitamos. Echémosles de aquí. Amunt Valencia y Lim Go Home