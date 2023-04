12:17

La afición

No es un diez, es un once lo que está haciendo. Lo que me ocupa es que seamos capaces de dar el mínimo que nos exigen: trabajo, esfuerzo, sudar la camiseta y tener actitud. El partido lo puedes ganar o perder, pero que se sientan orgullosos de que el equipo compite. Hacer diez horas de autobús para apoyar al equipo me deja sin palabras. Tener 500 aficionados... en Elche por momentos parecía que estábamos en Mestalla. La gente nos está empujando en cada partido y nos tenemos que mantener así hasta que consigamos el objetivo.