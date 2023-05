Si tú, Mestalla pudieras escucharnos. Te hablaríamos de aquella primera vez, del impacto en la mirada de un niño que sabía de ti por el relato del padre y que ese día descubrió, que el césped no era oscuro y además, un aroma inolvidable resultado de convivir césped, traca, puro y el perfume de aquella mano que hoy tanto extrañamos.

Te hablaríamos de como fuimos creciendo visitándote cada 15 días, detectando tu grandeza, tu sonido, tu alborozo y tu llanto. De cómo recibiste a una democracia inquieta pero necesaria, contemporánea a la llegada del mejor y con él, la de unos cuantos y preciosos títulos celebrados abrazados a ti y a su melena. Con sabor a adolescencia, BUP y Curro Jiménez de vuelta a casa.

Te hablaríamos de cómo se fue haciendo grande tanto la ciudad como tu inquilino, de las nefastas consecuencias de ir mejorando tu aspecto y tu capacidad. Te fue colocada una prótesis de cemento que nunca fue financiada para poder exponerte al mundo y la consecuencia fue una pérdida de categoría, rápidamente reparada fruto de la conciencia social.

Te hablaríamos de la debilidad política valenciana frente a las decisiones centrales, perdurable hoy en día. De ahí, la ausencia de defensa ante una innecesaria conversión mercantil del club. Su resultado, la retirada del directivo diligente y la llegada de otros con intención dudosa si no directamente espuria. Pese a ello, que hermoso te pusiste para recibir el nuevo siglo y con él, a nuestros hijos y a un montón de éxitos de un equipo irrepetible e inolvidable. Logros que además de al legítimo orgullo, abrieron la puerta a la vanidad y a una falta de humildad de una parte de la sociedad, envenenada por el encanto del negocio y el pelotazo. Reñidos con la contención, decidieron dejarte porque tu producción y presencia ya no estaban a la altura de aquellas esquizofrénicas aspiraciones. A nosotros nos dieron tres años para despedirnos de ti mientras al solar de Cortes Valencianas, 170 millones de euros. Y este, junto a una Actuación Urbanística que incluye a ambos suelos, es el verdadero motivo contable por el que se escribe tu injusta condena.

Te hablaríamos del nuevo concepto de “propiedad privada”, impuesto por una clase política capaz de castigar al propietario y premiar a quien con impunidad, oKupa aquello que no le corresponde. Deterioro e inseguridad a la que tú no eres ajena. Con un matiz importante, porque ellos no tiraron la puerta, se la abrimos nosotros entre alfombras y cartulinas, entusiasmo y vítores. Desde entonces estas siendo testigo de una oKupación devastadora, de un deterioro institucional, económico y deportivo sin precedentes. De una confrontación social solo atenuada cuando estamos dentro de ti y el corazón nos pide ser aquel jugador número 12 de los setenta. De un abandono gerencial en todos sus ámbitos que también te afecta a ti. Aunque sea en la falta de limpieza y brillo en el día de tu cumpleaños.

Te hablaríamos de cuando todo acabe y como vamos a estar pendiente del reclamante de tu herencia. Del poseedor del poder, del ejecutivo valenciano dócil y cómplice, del político huidizo y cobarde, del banco que no supo interpretar su coste reputacional, del exfutbolista cómodo e interesado, de juntaletras retroalimentados que escriben sobre esta barbaridad pero no se les mueve un pelo en la lucha por la solución, del periodista corrupto que se le cae el negocio y de aquellos artistas que le ponen nota de buen o mal valencianista según el chorro de voz en la protesta.

Te hablaríamos de cómo estamos trabajando en la desoKupación. En aquello que sabemos y el ritmo que elegimos. Debes conocer que estamos dispuestos por ti a plantear y ejecutar acciones de muy dudoso éxito, asumiendo un riesgo tal vez definitivo. Y debes saber, que te queremos y te sentiremos por siempre, nuestro.

Feliz cumpleaños Mestalla!!!

Plataforma “espíritu del 86”