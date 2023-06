Fin a la aventura de la Liga Promises en el Estadio de la Cerámica. El Valencia alevín jugó el último partido en lo que ha sido una andadura muy especial para Cristian Mosquera, que jugó junto a su hermano Yulián.

Ya sin opciones de clasificarse para los cuartos de final tras sus resultados del viernes, el alevín valencianista jugó ante Osasuna cayendo 2-1, pero de nuevo con gol de Excel, que se ha destapado como una de las figuras blanquinegras en el torneo. Una andadura en la que no ha pasado por alto la participación de Cristhian Mosquera junto a su hermano pequeño Yulián, de 1,83. En esta edición XXX del campeonato se le permitían a los equipos contar con la presencia de un jugador o ex jugador profesional de LaLiga. Y desde luego, el Valencia no ha pasado desapercibido por el tornero formativo gracias a una entrañable imagen que han dejado los hermanos Mosquera.

Esta experiencia formativa no será la última del verano para los jóvenes murciélagos. Las secciones formativas del Valencia ya están con la mente puesta en la Liga Promises Internacional entre el 23 y 25 de julio. Los jóvenes valencianistas volarán hasta Estados Unidos para disputar la edición internacional de uno de los torneos formativos más prestigiosos y que este año ha dejado una imagen para el recuerdo de la familia Mosquera.