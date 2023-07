El Valencia sigue trabajando el mercado con muchos frentes abiertos tanto en el plano de las ‘llegadas’ como las ‘salidas’. Marcos André es uno de los nombres propios mientras que Yunus Musah arranca la pretemporada sin traer ofertas que puedan convencer a la entidad para una venta superior a los 20 millones de euros. En las llegadas se mantiene la calma con Canós en ese tira y afloja en la que ha convertido la operación Brentford y se sigue rastreando el mercado en busca de delanteros y más futbolistas para la medular. Ahí sigue cocinándose a fuego lento la llegada de un jugador que cumpla con lo que necesita el Pipo Baraja. Mientras, eso sí, el entrenador ya trabaja en Paterna con dos fichajes. Una cara nueva (Pepelu) y uno ya conocido (Cenk).

En el plano llegadas, el mercado avanza a paso lento pero avanza. La realidad es que hay que fichar prácticamente medio equipo para ser competitivo y es que al equipo le faltan, mínimo, dos extremos, un delantero titular, otro medio y un portero si se marcha Mamardashvili. Eso para tener un equipo que pueda rozar el ‘suficiente’.

En ese escenario, el club trabaja en operaciones como la de Sergi Canós, extremo que gusta, pero con el que todavía no hay nada cerrado. Tampoco lo tiene hecho, eso sí, con el Anderlecht, a pesar de que en varios medios han informado de que era muy próximo el acuerdo. Y no lo ha cerrado porque Canós sigue esperando al Valencia en otro ejercicio de amor por el club de Mestalla y porque su sueño es vestir la camiseta del cuadro que dirige Baraja. Tanto es así que se presentó a la pretemporada del Brentford con una camiseta en la que se podía leer ‘Please help me’ (Por favor ayúdame). En ese sentido, el extremo es una de las prioridades pero el club, al menos de momento, no va a perder la cabeza para tratar de sacar al jugador con el mínimo coste.

Lo mismo sucede con el centro del campo. Amallah gusta por muchas cosas. Primero porque es un centrocampista mixto que puede hacer de muchas cosas, incluido el enganche. Segundo porque podría salir ‘barato’ comparado con otras operaciones que hay encima de la mesa. Y por último, porque a Baraja le gusta.

Por otra parte, el club tiene que ‘abrir el melón’ de la delantera y tratrar de lograr que Baraja tenga un nueve de garantías el próximo 11 de agosto. Justo dentro de un mes arrancará la competición y de momento los tres delanteros que tiene en nómina están en el mercado. Cavani podría marcharse a Boca Juniors, Marcos André su salida es inminente dirección a Mendizorroza y Hugo Duro todavía es una incógnita saber qué va a pasar con él.

Operación salida

Con Marcos André a un paso del Alavés, el equipo está pendiente de saber qué sucede con las grandes ventas. De momento, Mamardashvili empezará la pretemporada a la espera de que lleguen más ofertas. Por el momento, el interés de Inter, Tottenham o Bayern, demuestra que el futbolista tiene a grandes equipos tras él pero todavía no se han lanzado de lleno a por su figura. Por último, con Yunus pasa algo similar. Tiene ‘novias’, pero ninguna ha atacado con dureza su fichaje y es que hasta la fecha las ofertas que han llegado han sido muy pobres.