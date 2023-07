Los días del mercado avanzan y la salida de Yunus Musah sigue sin entrar en su fase final. El norteamericano es, desde el inicio del verano, el candidato número uno a hacer las maletas y dejar una venta en Mestalla que permita al Valencia subsistir en el apartado de los fichajes. De momento Yunus sigue entrenando en Paterna a las órdenes de Rubén Baraja y es uno más de la pretemporada del equipo.

El retraso en la operación salida no ha hecho que cambien los planes. El estadounidense sigue siendo el favorito para marcharse, pero en las últimas horas se han producido movimientos que podrían alterar las cosas. Según Daniele Longo, periodista de Calciomercato, el Milan ha atado el fichaje de Tijjani Reijnders, centrocampista procedente del AZ Alkmaar. El conjunto rossonero es el principal pretendiente de Yunus, sin embargo, las negociaciones con el Valencia se atascaron y se ha visto obligado a recurrir a otras opciones. Hace algunas semanas ficharon a Loftus-Cheek, otro centrocampista.

Negociaciones activas

Todavía está por ver si esta nueva incorporación en San Siro, que todavía no es oficial, cerrará definitivamente el cupo de mediocampistas que se marcó el Milan tras la marcha de Sandro Tonali al Newcastle. La realidad es que Teijnders y Yunus no son el mismo perfil de centrocampista, aunque su llegada sí podría hacer disminuir la urgencia del club italiano en hacerse con el ‘4’ del Valencia. Según Matteo Moretto el Milan no ha abandonado esa carrera y sigue con la idea de incorporarlo. El periodista italiano informó que la oferta llegó a ser de 17 millones de euros y que Peter Lim se negó exigiendo 25. Se espera un nuevo intento con algo más de dinero que podría ser definitivo. Sin olvidar que algunos equipos de la Premier como el Fulham también mostraron interés, aunque de momento parece algo rezagado respecto a los italianos.