Edinson Cavani ya es pasado en el Valencia. El club hizo oficial ayer la desvinculación del uruguayo de la entidad de Mestalla. Las dos partes llegaron a un acuerdo el viernes para la rescisión de contrato del delantero que acababa el 30 de junio de 2024. El jugador se marcha con la carta de libertad después de una temporada decepcionante. Al final, después de más de una semana de negociaciones con sus agentes, el club pagará alrededor del 40% de la ficha de la próxima temporada y el 100% de la comisión para el agente y hermano del futbolista. Cavani pone rumbo este fin de semana rumbo a Argentina para ser presentado a principio de semana como nuevo jugador de Boca Juniors.

El ya exvalencianista firmará por los próximos 18 meses (año y medio) y será inscrito a tiempo para la Copa Libertadores. La Bombonera le espera. Atrás deja una etapa en Mestalla para el olvido con solo 5 goles en la Liga y 2 en Copa después de un total de 28 partidos oficiales. Un registro insuficiente teniendo en cuanta las expectativas que generó su fichaje. A pesar del año de contrato que unía a las dos partes, Cavani fue descartado por Rubén Baraja por su bajo rendimiento y su alta ficha. El club emitió un comunicado oficial deseando suerte al jugador. El Valencia CF le agradece públicamente su profesionalidad a Edinson Cavani y le desea buena suerte en el resto de su carrera deportiva". Se acabó.

Lo que empieza ahora es un problema para el Pipo en la delantera. Cavani no está y Marcos André tampoco. El club está negociando con el Valladolid la salida del brasileño en una operación independiente al fichaje de Selim Amallah. El delantero se quedó fuera de la convocatoria para el amistoso contra el Alavés, así como el resto de descartados Yunus Musah, Samu Castillejo, Eray Cömert y Uros Racic. El Pipo no lo quiere. Lo que no entraba en los planes del técnico era la lesión de Alberto Marí.

El canterano (máximo goleador del equipo en la pretemporada con tres tantos) sufre una lesión en el recto femoral de su pierna derecha que le impedirá participar en el arranque del campeonato. El alicantino se está sometiendo a una batería de pruebas para conocer el alcance de la lesión, pero pinta feo. La sintomatología es de rotura. Ayer vio el partido desde el palco del Puchades con una protección especial en el muslo derecho y muchos problemas a la hora de subir las escaleras del estadio.

Tampoco han llegado los refuerzos en la delantera y será difícil que lo hagan antes del debut oficial del 11 de agosto contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. La primera opción para sustituir a Cavani es el sevillista Rafa Mir y eso supone un problema. El Sevilla no acepta las condiciones del Valencia y si lo hiciera no será antes de la primera jornada. El Sevilla quiere que el Valencia pague la ficha íntegra del jugador y exige la parte proporcional de la amortización. El Valencia quiere incluir una opción de compra en la cesión. El culebrón va para largo. Mientras tanto, el jugador forma parte de la expedición sevillista en su gira por EEUU. Baraja lo quiere y Corona, además de conocerlo bien, no es la primera vez que lo intenta fichar. Es el elegido, pero hay que esperar.

Solo quedan dos semanas para que arranque la temporada y Baraja está obligado a armar un ataque competitivo contra Sevilla con lo que tiene en la plantilla. No le queda otra. La primera y casi única opción en el 4-4-2 es juntar a Hugo Duro como referencia y Diego López de segunda punta. Ayer coincidieron en los primeros 15 minutos de la primera parte. Hubo dos combinaciones más. Diego López de '9' (no es su mejor posición) y Pablo Gozálbez con libertad por atrás fue la apuesta de la primera parte. La segunda mitad acabó con Hugo Duro y Martín Tejón más descolgado. Los dos fueron los protagonistas del 2-0 con asistencia del madrileño y definición de calidad del canterano. Existe otra posibilidad con la vuelta de André Almeida contra el Aston Villa: cambiar el dibujo al 4-2-3-1 o al 4-4-3 para jugar con un solo punta. Sin embargo, sería peligroso después de toda la pretemporada trabajando el 4-4-2- Es lo que hay para viajar al Pizjuán. No hay más.