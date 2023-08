El viernes vuelve a pisar el césped de Mestalla la UD Las Palmas tras seis años en el pozo de Segunda División. Con ella, vienen de la mano varios ex valencianistas, entre ellos Jonathan Viera. El talentoso centrocampista llegó al Valencia en 2012 procedente del club canario tras una gran temporada en Segunda por cerca de 2,5 millones de euros y en lo que era un proyecto de centrocampista de mucha proyección. Un talento depurado con el balón en los pies, y que no terminó de cuajar en Mestalla. De hecho, el jugador se podría decir que tan solo ha cuajado ‘en casa’, Gran Canaria, además de su curioso y exótico paso por China, en el que en 88 partidos el mediapunta dejó 30 goles y 30 asistencias.

Con la camiseta valencianista no terminó de convencer a los entrenadores que tuvo. Con Mauricio Pellegrino es con el que más pudo demostrar su talento, pero tras unas primeras jornadas de mucho protagonismo, se fue diluyendo su participación, para acabar siendo prácticamente anecdótica con Ernesto Valverde tras el cambio de entrenador.

Todo ello en la temporada 12/13. La siguiente la jugó al completo en el Rayo Vallecano con el objetivo de volver al Valencia tras el préstamo y triunfar con la camiseta blanquinegra. Sin embargo, una gran cesión en Vallecas (cinco goles y siete asistencias), a pesar de finalizar la temporada con problemas musculares, y tener un gran protagonismo en la pretemporada de la campaña 14/15, terminó por no pasar el corte de Nuno Espíruto Santo, y finalmente se marchó a título definitivo al Standard de Lieja. No terminó de adaptarse al equipo belga y terminó en la isla de donde parece que no debió de haberse ido nunca. Unas Palmas de Gran Canaria que abandonó tres años después para marcharse al BJ Guoan Chino para dejar 11 millones de euros en las arcas amarillas. Una relación que terminó como todas las anteriores. Con el mediapunta volviendo a casa para capitanear al equipo de sus amores de nuevo a la élite del fútbol español.

El que también volverá a Mestalla, aunque ya más acostumbrado a hacerlo con una camiseta distinta a la blanquinegra, será Munir. El marroquí jugó en el Valencia la temporada 16/17, heredando el ‘9’ de Paco Alcácer y firmando un notable curso con seis goles y tres asistencias. Después de ese año, y regresar al Barça de su cesión, jugó cedido en el Alavés y después regresó al Barça, para acabar marchándose traspasado al Sevilla antes de acabar contrato con los azulgranas.

También lo hará, aunque muy por debajo del radar, Aarón Escandell, natural de Carcaixent y que jugó en las categorías inferiores del Valencia, aunque pronto abandonó Paterna para hacer carrera, sobre todo, en tierras andaluzas. No se espera que sea titular, aunque su gran año pasado en el Cartagena le avalan como un futbolista con aptitudes para primera.