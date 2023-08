Rubén Baraja atendió a los medios en la previa del choque de los suyos frente a la UD Las Palmas. Fue cuestionado por varios puntos de la actualidad que rodea al equipo y, como era de esperar, uno de ellos es el que afecta al mercado de fichajes.

En su momento, el técnico pucelano habló de la necesidad de que el Valencia incorporara a 5 ó 6 jugadores nuevos, aunque hasta la fecha sólo ha llegado Pepelu. Por este motivo, fue preguntado en rueda de prensa por su prioridad en caso de que no llegue la cantidad de incorporaciones de las que habló.

Baraja ha querido dejar claro que no va a insistir en el tema del mercado: "No voy a insistir en este tema. Mi gran inquietud está en el partido de mañana y jugar en un campo como Mestalla con tu gente empujando desde el inicio es algo que tenemos que conseguir. Es un equipo joven que habrá partidos en los que se equivoquen y necesitarán el apoyo".

Sobre la incorporación de Sergi Canós, ya prácticamente cerrada, no quiso mojarse mucho: "No puedo hacer valoraciones de algo que no puedo decir. Sé que hay operaciones en marcha y ya veremos que es lo que va sucediendo. No voy a volver a insistir en el tema".

Cuestionado sobre el hecho de que el recién ascendido Las Palmas haya incorporado más jugadores nuevos que el Valencia, Baraja siguió en sus trece: "No me paro a pensar tantas cosas como vosotros".