Cristhian Mosquera ha entrado en el once titular para quedarse. El joven central del Valencia se ha ganado la continuidad y apunta a la titularidad contra el Almería. Rubén Baraja apostó fuerte por el hispano-colombiano en verano y la competición le está dando la razón. El central de 19 años aprovechó su oportunidad en la segunda mitad contra el Alavés, firmó un gran actuación contra el Atlético de Madrid adelantando a Cenk Özkacar en la rotación y está preparado para repetir el sábado en la alineación titular con o sin el lesionado Gabriel Paulista en la lista. Después de dos años de trabajo y espera en Paterna, ha llegado su momento y no quiere dejarlo escapar.

Mosquera no es un canterano más. El hispano-colombiano afronta su tercera temporada en dinámica de primer equipo con 14 partidos oficiales en la mochila y, algo que le diferencia al resto de canteranos de su generación, cientos de entrenamientos a sus espaldas al máximo nivel. Cristhian no ha jugado lo que le hubiera gustado desde que dio el salto al primer equipo en 2021, pero estos últimos años de rodaje en la sombra le ha servido para adaptarse al ritmo del fútbol de élite y crecer como futbolista. Baraja siente que está preparado para competir. Por eso este verano dio el OK para que asumiera por primera el rol de cuatro central de la plantilla por detrás ‘a priori’ de Mouctar Diakhaby, Gabriel Paulista y Cenk Özkacar. El Pipo apostó por Cristhian en detrimento de Eray Cömert, descartado y cedido al Nantes. Hasta este año, Mosquera actuó como quinto central. Debutó de la mano de José Bordalás en la 21/22 (siete partidos) y se mantuvo en plantilla con Gennaro Gattuso a pesar de perder protagonismo en la 22/23. De cuatro partidos solo jugó uno en Liga y fue como lateral derecho en Valladolid en una posición que conoce, pero no le favorece.

Cristhian ha quemado todas las etapas de su proceso de formación y lo único que necesita ahora es continuidad para seguir creciendo. Sus condiciones técnicas, físicas y mentales son privilegiadas. Siempre ha tenido cartel de central de proyección desde que ingresó en la escuela con 12 años procedente del Hércules. Cristhian tiene el honor de ser el central más joven en debutar en toda la historia del club. Lo hizo con 17 años, 6 meses y 23 días contra el Atlético Baleares en Copa. Acto seguido, firmó su renovación hasta 2025 rechazando ofertas importantes. El central, internacional en las categorías inferiores de España, está en la agenda de la mayoría de secretarías técnicas del fútbol europeo. Los clubes siguen llamando a su puerta. Este verano, sin ir más lejos, el club rechazó dos ofertas de equipos italianos. Uno era el Atalanta. El otro, un equipo que juega Champions.

Objetivo sub-21

A pesar de su doble nacionalidad hispano-colombiana, Mosquera descartó jugar el último Colombia-Irak del 16 de junio en Mestalla. Fijo desde la Sub-15, su objetivo es debutar y consolidarse en la Sub-21 de España.