Fin del 'culebrón Marcelino'. El entrenador asturiano se marcha del Olympique de Marsella después del episodio de amenazas de los ultras a la junta directiva y que según ha anunciado el propio club "no permiten a Marcelino y su cuerpo técnico ejercer en buenas condiciones la función para la que fueron contratados".

Es el segundo comunicado del club en las últimas horas, ya que durante la noche del martes publicaron un primer texto en el que se anunciaba que la directiva con Pablo Longoria a la cabeza dejaba temporalmente sus funciones para iniciar una reflexión y tomar una decisión definitiva con respecto a su continuidad. También reivindicaron su trabajo al frente del club.

El cuadro francés no ha perdido todavía esta temporada pero el inicio no ha ido según lo esperado. El último empate contra el Toulouse en casa, unido al anterior ante el Nantes lejos del Velodrome, han provocado que los ultras de la entidad de la Costa Azul explote por todo lo que se ha vivido en el último año. Y los focos también apuntan a un Pablo Longoria que está en estos momentos en el centro de la diana de los seguidores, quienes se quejan, entre otros motivos, de la perdida de identidad de una plantilla que ya no tiene líderes claros o jugadores que contaban con el apoyo de la grada como Payet, Mandanda y Guendouzi. Este último dirección a la Lazio en la última semana de mercado. El asturiano no se sentará en el banquillo este jueves contra el Ajax en Europa League.