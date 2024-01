Miguel Zorío ha defendido su oferta de 250 millones de euros a Peter Lim para la compra de su paquete accionarinal. El exvicepresidente del Valencia y portavoz de Marea Valencianista ha explicado que la documentación que aportó está "firmada por el consejero delegado" de Toro Finance y ha recordado al Director Corporativo del club Javier Solís que "esta semana en las oficinas del club ese mismo fondo firmó una operación para que los jugadores del Valencia pudieran cobrar sus fichas". Estas han sido sus palabras.

"Buenos días valencianistas, seguimos adelante con la operación de compra del Valencia CF a pesar de los intentos de Javier Solís y sus cuatro amiguetes ejecutivos limeños del Valencia CF en difundir informaciones que no tienen ningún crédito. Hoy intentan decir que no tenemos el apoyo de Toro Finance para comprar por 250 millones de euros a Peter Lim y es absolutamente falso. La documentación que he presentado viene firmada por el consejero delegado y le recuerdo a Javier Solís que esta semana en las oficinas del Valencia esa misma empresa y ese mismo fondo firmó una operación para que los jugadores del Valencia pudieran cobrar sus fichas. Y esa misma empresa me pidió permiso para que cobraran los jugadores, por si había incompatibilidad entre las dos operaciones, y yo le dije que porfavor pagaran a los jugadores porque si no corrían riesgo de bajar a segunda división. Así que, a ver si nos ponemos a trabajar don Javier (Solís) y menos milongas.

"Carece de autorización de Toro Finance"

Las declaraciones de Zorío vienen a raíz de una información de Economía Digital publicada esta mañana. Según el portal, "la oferta de 250 millones de Zorío para comprar el Valencia CF carece de autorización de Toro Finance". El medio asegura que "la carta firmada por Antonio Aynat, como consejero delegado de Toro Finance, no implica ningún compromiso por parte de la financiera. De hecho, los 250 millones de euros con los que se pretende comprar el paquete accionarial de Peter Lim en el Valencia CF no está asignados en Toro Finance para esta operación".

Zorío defiende su oferta de compra