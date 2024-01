La aprobación de las fichas urbanísticas, a las que iría prácticamente anexado un nuevo Convenio de condiciones para que el Valencia CF ejecute las obras del Nou Mestalla, corre serio peligro. Borja Sanjuán (PSPV) y Papi Robles (Compromís) afirmaron anoche que votarían en contra, en el Pleno, de la concesión de beneficios urbanísticos al máximo accionista de la entidad de Mestalla, alegando "ausencia de transparencia" en la negociación entre el PP, principal partido en el gobierno municipal, y el club.

Los dos partidos de la oposición, de esta manera, muestran en público su contrariedad con unas fichas urbanísticas a las que desde mediados de diciembre lleva oponiéndose Juan Manuel Badenas (Vox), pese a ser socio de gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad. Los tres políticos, Badenas, Sanjuán y Robles coincidieron, en la tertulia del programa '90 minuts', en su negativa a la pregunta de si votarían contra la aprobación de este paso previo al Convenio urbanístico en el Pleno del Consistorio, que se celebraría a finales del mes de febrero.

Para Papi Robles, se ha llegado a una situación de "negocios a puerta cerrada entre dos que no defienden los intereses del Valencia CF ni de su afición". La concejal de Compromís añadió que el PP de la alcaldesa, María José Catalá, "no ha aprovechado una negociación del anterior equipo de gobierno que dejaba los parámetros muy claros".

En referencia a las fichas sobre las que había negociado el PSPV con Meriton, Sanjuán afirmó que tenían una propuesta de Convenio que "obligara a cumplir la ATE, exigiese un aval al primer requerimiento por la totalidad del coste del estadio y unas fichas que impidieran vender nada hasta que Lim no finalizase la obra".

"Ahora no sabemos el plan, quiero saber a lo que me opongo", dijo Sanjuán, quien a la pregunta directa de si votará en contra de las fichas añadió: "Por supuesto, pero no solo eso. Tengo mi derecho a saber a qué me opongo. Es algo demencial un gobierno que no presenta ni un papel ni dice lo que quiere hacer. A nosotros nos decía que veía falta de transparencia, y resulta que ahora nos tenemos que enterar que el club insulta a la ciudad por escrito porque hemos podido acceder al expediente, y ante ese insulto la señora Catalá no ha dicho nada".

El concejal del PSPV hace referencia al escrito de conclusiones del contencioso jurídico que mantiene el club con las administraciones por la caducidad de la ATE, un documento en el que Meriton culpabiliza a Ayuntamiento y Generalitat de "obstaculizar" para no reemprender las obras.

"Yo ya digo que, con la documentación que obra dentro del Ayuntamiento ahora, en Compromís no estamos en condiciones de dar apoyo a esto que está proponiendo la alcaldesa. Yo me fío de lo que hay dentro de los registros de entrada del Ayuntamiento, estoy cansada de las palabras y ver como se cambia constantemente de opinión. Me gustaría que el debate fuese ver cómo hacemos en esta ciudad para que el Valencia tenga el mejor club deportivo posible, y no enredarnos en cuestiones de urbanismo que van a hacer que a los aficionados les explote la cabeza", explicó Robles.

Tras las respuestas de los políticos de PSPV y Compromís, Badenas (Vox), segundo teniente de alcalde de València, volvió a ser contundente: "A estas fichas, en el Pleno, votaremos que no. A estas y a las que sirvan para que Lim esté en el Valencia CF".

¿La oferta de Atitlan está a punto de desaparecer?

Por otro lado, uno de los intervinientes en la tertulia, Miguel Zorío se atrevió a asegurar que "la oferta de Atitlan está a punto de desaparecer porque a (Juan) Roig le asusta que vinculen su nombre con el de Lim". Cabe recordar que Atitlan, grupo empresarial de Roberto Centeno, yerno del presidente de Mercadona, y Aritza Rodero, hizo una oferta de cerca de 35 millones por el suelo del terciario del nuevo estadio.