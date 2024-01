Juan Manuel Badenas, segundo teniente alcalde de València, se postuló en una entrevista en Libertad VCF Radio como "la única defensa" que hay entre los políticos valencianos para "evitar que Peter Lim le meta un gol por la escuadra" a los valencianos y valencianistas.

Cuestionado por el escrito de conclusiones que ha emitido el Valencia CF sobre el conflicto jurídico abierto con el Ayuntamiento y la Generalitat, Badenas indica que sigue opinando lo mismo que en abril de 2023: "Mi opinión es la misma. El único imcumplidor y obstaculizador para que el Valencia CF llegue a lo que debe ser es el señor Lim... A Meriton, ni agua, hay que generar las condiciones para que desaparezca del control del club".

Estas son las declaraciones más interesantes del principal representante de Vox en el Consistorio:

- Un proyecto de nuevo estadio de mínimos

"Es un incumplimiento absoluto empezando por una construcción parada desde 2009, siempre con un regateo con el número de plazas para los aficionados ... No debemos seguir permitiendo que Lim tome el pelo a los valencianos. Lo más probable y más seguro, lo que cabe esperar, es que Meriton y Lim sigan incumpliendo, ya que su posición es de una persona poco fiable y no merece ser apoyado"

- ¿Por qué hacerle un traje a medida a Lim para que dé el 'pelotazo'?

"No hay que hacerle ningún traje ni unos calzoncillos. No merece nada, un incumplidor no merece nada. Hay que sospechar y no confiar en quien ha incumplido dos veces el Convenio urbanístico, porque lo normal es que siga incumpliendo. No veo ninguna luz ni que haya cambiado nada para que se siga creyendo en ese señor"

- Relación con la alcaldesa, María José Catalá

Es una relación muy cordial. Lo más importante son los intereses de los ciudadanos. En algún punto, como este, podemos no tener una posición que sea exactamente la misma. El tema de la Administración y control del Valencia es muy importante, tiene una trascendencia sociopolítica tal que obliga a posicionarse. El espíritu y la marca de la ciudad se ve afectada por la situación del club de la ciudad que lleva su nombre. Mi posición es que sean los propios valencianos los que tengan el control de su destino. Para mí, es prioritario, no sé si para el PP, el PSPV, Compromís piensan lo mismo. Yo sí, desde el primer momento. Tuve una reunión con Barrera, nos gustaría que València fuese sede del Mundial y poner lo necesario para que fuese así, algunos piensan que lo va a construir, discrepo, pienso que lo más probable es que no lo haga, y habrá que hacerlo con una sustitución del promotor a través de una ejecución subsidiaria. Tiene difícil el Valencia CF garantizar a la FIFA ser sede del Mundial, no sé si se podrían fiarse de él cuando desde 2009 las obras están paralizadas"

- Posible aprobación de la licencia y las fichas urbanísticas

"La licencia caducó hace tiempo, el anterior gobierno debía haber declarado esa caducidad. Debería volver a presentar solicitud con avales, garantías y pago de tasas. No estoy nada a favor en la exigencia del Valencia del 30 de noviembre, que supedita reiniciar las obras del nuevo estadio a que se renueve la actuación estratégica. No me gusta esa jugada y pone de manifiesto cuáles son las intenciones de Lim y Meriton"

- ¿Usted votaría para esa aprobación de fichas urbanísticas?

"Ya les dije que si disparan a puerta mi cabeza estará ahí para repeler el balón de la portería de los valencianistas. Seré la cabeza que evita el gol, me gustaría que los demás partidos, que los demás, pensasen como yo. Lo esperable es que Lim se comporte como se ha comportado anteriormente, cuando su interés son negocios con fichajes de jugadores"

-Y si Lim cumple...

"Si se cumplen todos los requisitos se le tendrá que dar la licencia, pero no estoy a favor de que se supedite a renovarle (los beneficios) de la ATE. No estoy a favor de darle ningún privilegio sin garantías y avales totalmente fiables"

-¿Qué podría hacerse desde el Ayuntamiento para sacar a Lim de aquí?

"Poco. PSOE y PP son los culpables de la ley SAD y que hayan especuladores en los clubes, hay que reformar la ley del deporte desde el parlamento para evitar que gente que ha venido a especular para sus negocios particulares controlen más del 50% del capital. No hay que facilitar desde las administraciones a quienes espuriamente quieren utilizar los clubes para fines no estrictamente deportivos"

- ¿Qué elegiría Mundial o que Lim se vaya?

"¡Lim go home! Creo que soy claro"