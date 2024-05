Gary Neville desnuda a Peter Lim

El fútbol de élite no permite pruebas ni experimentos. Rara vez salen bien. Sin embargo, con Peter Lim en ocasiones todo se reduce a una improvisación enorme que te puede llevar casi al descenso como el año pasado o a estar cerca de Europa gracias a los milagros de Baraja. No hay una hoja de ruta marcada con el máximo accionista, que mira desde Singapur como su juguete no es tan bonito como cuando él lo compró. O al menos así lo vendía.

Con el estadio a medio hacer pocas cosas más claras evidencian que tiene un nulo interés en mejorar a un Valencia CF que pide a gritos una gestión mejor. Pero si además se le añaden declaraciones de ‘amigos’, el discurso de Peter Lim a su llegada se rompe de inmediato. Y es que Gary Neville reconoció esta misma semana que cogió el trabajo sabiendo que no estaba preparado. «Él (Peter Lim) nunca me pidió nada, y nunca lo ha hecho. Me preguntó una cosa: ¿iría a Valencia por él? Sabía que no era lo correcto, pero ¿cómo puedo decirle que no cuando él ha creído en mí?», explicó.

«Peter Lim creyó en nosotros, puso dinero y nos dejó ejecutar el proyecto. Cuando alguien te presta dinero, es una responsabilidad enorme; Si alguien te da su dinero, es una gran responsabilidad poder cuidarlo, asegurarte de que se utiliza bien y asegurarte de devolverle el dinero. Me dio un comienzo en mi vida en términos de negocios y, naturalmente, para las personas que te han ayudado, tú estarías dispuesto a hacer algo por ellos», aseguró el técnico, quien dio más detalles técnicos sobre su pase por la entidad. «Recuerdo que jugamos tres veces contra el Athletic de Bilbao, en los cuartos de final de la Europa League y en un partido de liga, y Ernesto Valverde era el entrenador», comenzó el británico.

«Jugó un sistema diferente al que pensé que usaría y luego cambió durante el partido, y recuerdo pensar que no estaba ni cerca de ese nivel. Me sentí enormemente inferior a él porque me costó dirigir y ver el juego desde el campo, especialmente en comparación con cómo veo el juego desde la tribuna». «Te pones en la línea de banda y estás viendo un partido donde lo único que puedes ver son las piernas, y cómo piensas el juego tácticamente o cómo los entrenadores ven las cosas, no tengo ni idea porque recuerdo haber pensado que no tenía idea de lo que estaba pasando», aseguró en la entrevista con ‘Stick Football’.

También recuerda su experiencia con Luis Enrique, que pasó por encima del Valencia en Copa del Rey en un partido de ida que terminó 7-0. “Cuando ganaban 5-0 no sustituyó a Neymar, ni a Lionel Messi, ni a Luis Suárez, y al final del partido, pasó junto a mí y no me estrechó la mano, lo que sentí que me estaba enviando un mensaje de que no estaba donde tocaba», aseguró sobre el asturiano.

Otros técnicos

El italiano es otro de los que ha ‘rajado’ contra el propietario. «Ya llegué con mil dudas, y algo perplejo. Los responsables, a nivel de contratos, consideraban al equipo entre los cuatro primeros. Sin embargo, desde mi punto de vista a nivel técnico no era así. Me prometieron una serie de fichajes que luego no llegaron. Hubo incomprensiones, pero sobre todo fue difícil para mí aceptar que los jefes quisieran diseñar exclusivamente la plantilla», aseguró en una entrevista para Relevo. «El club me denunció por haber rescindido mi contrato unilateralmente. Perdí el juicio, y tuve que pagar mucho dinero. Una cosa buena que hice, y creo que nadie lo dijo, es que di mucho dinero a la Fundación del Valencia», recalcó en una entrevista en la que aún mostró más detalles de una etapa de la que más se recuerda el ‘Fuori’.