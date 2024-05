Un árbitro de pésimo recuerdo valencianista para el Valencia - Alavés

Melero López será el encargado de impartir justicia el próximo domingo en el partido ante el Alavés en Mestalla. El valencianismo acudirá al templo de la avenida de Suecia ilusionado con lograr tres puntos que sirvan para acercarse al sueño de entrar en Europa, pero consciente de que el árbitro designado para el encuentro no trae buenos recuerdos en la parroquia valencianista. El colegiado andaluz, en la temporada 2021-22, ya estropeó las aspiraciones europeas cometiendo un arbitraje escandaloso y que impidió al cuadro entrenado por José Bordalás a sumar de tres contra Osasuna, finalizando el duelo con derrota (1-2).

El Valencia, aquel 16 de abril de 2022, clamó hasta en tres ocasiones por las decisiones de Melero López, todas polémicas. Más allá de señalar una pena máxima favorable en el minuto 81, tras un derribo de Rubén García sobre Guedes. Ya en la primera mitad se reclamó un penalti a Bryan Gil con 0-0 en el marcador. El extremo del Valencia entró como un cuchillo en el área, siendo tocado por detrás, suficiente para derribarle y convertirse en penalti.

Melero López tras la escueta y extremadamente rápida revisión del VAR decidió que no. Más tarde justo en la última jugada del primer tiempo se pidió la segunda amarilla para Lucas Torró por una fuerte entrada a Bryan con los pies por delante. El árbitro no quiso saber nada y se marchó a los vestuarios tras decretar el final. Una actuación que despertó la ira de un José Luis Gayà, quien no estará el domingo mientras entra en el tramo final de su recuperación que, tras sus declaraciones y mostrar su opinión sobre el arbitraje, fue sancionado con cuatro partidos.

«Esta es la tónica que llevamos viviendo toda esta temporada. Al árbitro le tienen que avisar desde arriba de un penalti clarísimo. El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante. Te lo tienes que tragar, nos ha pasado muchas veces ya este año. Es lo de siempre, si dices algo te sacan amarilla, como me ha pasado a mí. Es lo que hay, aquí hacen lo que quieren», dijo el capitán tras la polémica actuación de Melero. “No entiendo como a mí me ha caído la sanción y en otros no. Me gustaría que alguien lo explicase de mejor manera, no me cabe en la cabeza. No me arrepiento de la declaración que hice”, comentó en rueda de prensa tras conocerse la sanción y ver cómo a otros compañeros de profesión no les castigaron. Mestalla quiere acercarse a Europa a toda costa ante el Alavés, aunque el árbitro no traiga buenos recuerdos.