El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, ha querido manifestar pública la "postura del grupo municipal Vox con respecto a la situación del Valencia CF: Peter Lim es enemigo del Valencia, y somos partidarios de gestiones encaminadas a su salida del accionariado del club". Incluso, ha ido más allá diciendo que la licencia de obra está "caducada", y que "el convenio no debe renovarse de forma encubierta, a través de fichas o no fichas".

Para Badenas, "es evidente que Lim no tiene voluntad de cumplir, no cumplió los plazos en 2019 y 2021 de la ATE para el Nou Mestalla, y por eso el Consell acordó la caducidad" en el verano de 2022. Además, Badenas recordó que el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, "no sé atrevió a hacer lo que aconsejaba la Abogacía General de la Generalitat, que era la ejecución subsidiaria y la sustitución del promotor". El portavoz de Vox apunta que esa acción era y es la "más idónea" en el contexto que sufre el Valencia CF.

Badenas, por lo tanto, apuesta porque el Consell acuerde la ejecución subsidiaria, que, según su criterio, conllevaría la responsabilidad de los costes económicos para "el incumplidor, el Valencia de Lim", y la sustitución del promotor en una concurrencia pública, en la que se presenten diferentes constructoras para la realización de las obras. "Esta ejecución subsidiaria no significaría que el incumplidor se iría de 'rositas', sino que lo ejecuta otro pero con coste para el incumplidor. "Esto no tiene por qué costar ni un solo euro al Ayuntamiento de València porque, como cualquier jurista sabe, la ejecución subsidiaria conlleva el embargo y la traba de los bienes y derechos que sean necesarios para ejecutar en nombre de...", remarcó.

El representante de Vox, asimismo, indicó que la licencia de obra "ya caducó". "Falta que el Ayuntamiento decrete mediante procedimiento administrativo la caducidad de la licencia", dijo, y fue más allá asegurando que activar dicha licencia del 2007, línea en la que el PP ha negociado con el Valencia CF, sería "una decisión en contra de la ley". "No debería suceder, a quién vaya a realizar la obra le tocará pedir otra licencia aportando garantías suficientes". Badenas advirtió de que esta fue la posición defendida por asociaciones de oposición a Meriton como 'De Torino a Mestalla'.

Este mismo miércoles, Juanma Badenas se va a reunir con la alcaldesa, María José Catalá, para tratar el asunto del Valencia CF junto a otros temas de la agenda política de los dos socios de gobierno en el Ayuntamiento de València, PP y Vox. "Voy a proponer a la alcaldesa que se trabaje en esta dirección para que en la Generalitat, presidida por Carlos Mazón, pueda alcanzarse un nuevo acuerdo del Consell", que tramite un proceso "con coste para el incumplidor", reitera. Según Badenas, entre las cantidades procedentes del "fondo CVC y activos suficientes en el patrimonio del club, en el terciario del estadio, derechos de imagen, etc." podrían sumar los 150 millones que estima de coste para la finalización de la obra.