Asun Martínez: "Es una sensación brutal, deseo volver a marcar en Mestalla"

La mediapunta Asun Martínez (20/02/2002, Elche) sueña con repetir hoy (17:00 h, DAZN) las sensaciones del derbi del año pasado, en el que marcó un triplete, y le dio la victoria al Valencia en el añadido con dos de los tres goles (4-2). "Fue el mejor día de mi carrera hasta el día de hoy", recuerda la campeona del mundo sub-20, que tendrá el apoyo de 35 familiares en Mestalla.

Valencia - Levante en Mestalla, ¿suena perfecto, verdad?

El escenario es... inmejorable. Tenemos muchísimas ganas de volver aquí. El año pasado se nos pusieron los pelos de punta, Mestalla es un campazo y las ganas son todas las del mundo.

Su compañera de equipo Claudia Florentino dijo en SUPER que el fútbol femenino debería hacerse más habitual en esta clase de estadios y, sobre todo, en la ciudad y acercar así a la afición.

Poco a poco el fútbol femenino va creciendo. Damos pasitos pequeños, pero firmes. Soy consciente de que cuesta abrir un estadio como Mestalla, que se hace un esfuerzo, aunque, como dices, ojalá que se pueda abrir mucho más. Desde que llegué hasta donde estoy hasta ahora se ha avanzado bastante. Puede que no se note porque seguimos lejos del fútbol masculino y quedan terrenos por conquistar como el mediático.

El pasado curso Mestalla también abrió y Asun le hizo tres goles al Levante... ¿Repetimos?

Ojalá, y Dios quiera, porque es algo que nunca voy a olvidar. Recuerdo el partido como si fuese ayer, deseo volver a marcar en Mestalla porque se me puso el vello de punta y experimentar lo que se siente como futbolista no se puede explicar... Meter un gol siempre gusta, te hace sentir jugadora, pero hacerlo en Mestalla, ver cómo suena y como todo el mundo lo celebra es algo increíble, imborrable.

Asun Martínez con Gabi Nunes / JM LÓPEZ

¿Guarda aquel balón?

Sí, lo tengo en casa firmado. Es una pieza intocable, fue mi primer ‘hat-trick’ en Primera División.

Hablando del derbi, ¿cómo lo visualiza? Ellas son un rival durísimo que pelea por la última plaza de Champions.

Sin duda, va a ser un partido muy complicado, y sabemos perfectamente que tendremos que ir al 200 %, competir por todos los balones, pero últimamente estamos bien, bastante mejor, venimos con muchas ganas y estoy segura de que vamos a competir.

En cambio, en Valencia necesita los puntos para asegurar la permanencia cuanto antes. ¿Qué balance hace hasta ahora? ¿Podían haber dado más?

Ha sido una temporada bastante dura para todas... ¿Podríamos haber dado más? Nosotras somos las primeras que no queremos perder y trabajamos día a día para mejorar. Ha sido un año difícil, aunque creo que la podemos acabar mucho mejor y finalizar más arriba en la tabla, que es lo bueno para el club y para las jugadoras.

¿Y en lo personal? Hasta la fecha suma tres asistencias y un gol, el de finales de marzo ante el Granada.

Cuando digo que hemos pasado momentos duros, hablo sobre todo por mí. Si te metes en la espiral y las cosas no salen es mentalmente complicado salir. Por suerte, ahora me siento mejor, con las pilas recargadas y quiero aprovecharlo contra el Levante.

Pese a su juventud, 22 años, ha podido ya estrenarse con la selección absoluta. ¿Alberga alguna esperanza de estar con las campeonas del mundo y la Nations en los Juegos Olímpicos?

Estoy muy orgullosa de mi trabajo y de dónde estoy hoy. De niña nunca hubiese imaginado estar en este lugar y todo lo que he conseguido. Aunque tengo mucha carrera por delante y estoy segura de que esto no es nada comparado con lo que me queda y lo que voy a hacer. La Olimpiada es difícil, ahora no lo pienso. Me volvería loca. Si llega, lo tomaré como un regalo.