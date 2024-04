Gabi Nunes: "Me siento bien, esta es mi mejor campaña en España"

Con nueve goles -los mismos que Alba Redondo- y tres asistencias, la brasileña Gabriela Nunes da Silva (10/03/1997, Sao Paulo) es la jugadora más determinante de un Levante que se presenta en el derbi de Mestalla con aspiraciones de Champions. Gabi se encuentra feliz en el conjunto granota, desde donde la convenció para venir su compatriota Antonia Silva. Y se nota con sus 15 dianas ya en competiciones oficiales desde su fichaje en julio de 2023.

¿Qué le dice la palabra «derbi»?

Para los dos, es un partido más importante que el resto. Será un momento muy especial. Yo jugaré por primera vez en este estadio, lo he visto y me ilusiona bastante. Estoy feliz por poder vivir este momento.

¿Entre los objetivos de la mujer futbolistas se halla jugar muchas más veces en estos escenarios?

Sí. Esta es nuestra lucha, que el fútbol femenino crezca cada vez más, que esto pase con otros equipos también. Que las jugadoras podamos jugar en estadios grandes, vivir estas experiencias cada vez más. Esta es nuestra lucha.

¿Qué tal se siente tanto en el Levante como en la ciudad?

Muy bien, desde que he llegado esta temporada me sentí en casa, porque las chicas y el staff me trasmitieron que estuviese tranquila, que hiciese las cosas que hacía en Madrid y en Brasil. Queremos obtener la clasificación, nuestro primer objetivo este año, entonces, estoy muy contenta de estar aquí.

Lleva ocho meses aquí después de dos años en el Madrid CF, a donde llegó procedente del Corinthians. ¿Hay muchas diferencias con Madrid?

Madrid es muy frío (risas). Las chicas me dijeron que aquí está bien el clima, y no me engañaron. La temperatura y la ciudad me gustan bastante, y el Levante UD también, por supuesto. Estoy muy feliz aquí.

Gabi Nunes, en Mestalla durante el día de medios antes del Derbi Teika / JM LÓPEZ

Quedan ocho partidos y los afrontan con el objetivo de acceder a la previa de la Champions.

Sí, todos los juegos van a ser importantes. Tenemos que sacar el máximo de puntos. La Champions está muy competida, difícil, pero depende de nosotras y es lo que tenemos en la cabeza. Estamos centradas, tranquilas para controlar los detalles y hacer bien las cosas que estamos haciendo desde el principio de la temporada. Esto es lo que nos ha hecho llegar aquí, queremos continuar por ese camino para tener la clasificación y seguir arriba.

En lo personal, encantada... ¿Cómo se ve en lo futbolístico?

Estoy muy contenta, creo que es la mejor temporada que he hecho aquí en España. Estoy confiada en mí, disfrutando mucho y feliz en el campo, eso es lo más importante... Cuando estás feliz las cosas pasan tranquilas. Las compañeras comunican mucho conmigo y disfrutan también dentro del campo a mi lado. Me siento feliz con mi temporada y espero aprovechar estos ocho partidos para terminar la temporada aún mejor.

¿Y del Valencia, qué cuentan sus compañeras?

Me han dicho siempre que es un equipo peligroso, que disputa el derbi, que es una locura, que todo puede pasar. Es bueno tener ese sentimiento de rivalidad dentro del campo, cada equipo defiende su escudo y las cosas que pasan se quedan en el campo. Me dijeron que hay mucha pelea, que será duro, pero quiero aprovecharlo, va a ser un momento increíble en de mi carrera, un derbi en un lugar así...

Mundialista y participante en la Copa Oro con Brasil, supongo que aspira a acabar el verano en París con la ‘verdeamarelha’.

Pienso en ello. Cada vez que puedo estar ahí es un paso más hacia esa meta de los Juegos. Intento al máximo aprovechar las oportunidades. Puede ser mi primera Olimpiada, estoy preparada. Hoy, mi objetivo es clasificar al Levante, pero después ir con la Seleçao, sería un momento increíble, desde niña se sueña con vestir la ‘verdeamarelha’