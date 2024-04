Papi Robles: "Catalá está dejando que pase el tiempo para beneficiar a Peter Lim"

"Nosotros habíamos presentado en la comisión anterior una propuesta para que se llevara a cabo una auditoría, fue aprobada por la Comisión de Urbanismo, pero la realidad es que está totalmente inmovilizada. No sabemos absolutamente nada de lo que ocurre ni siquiera tenemos acceso al expediente", denunciaba Papi Robes, portavoz de Comrpomís en el Ayuntamiento, en la comisión de urbanismo.

"Para nosotros es fundamental saber el resultado de esa auditoría para saber el coste del estadio, porque uno de los primeros pasos en la negociación es que es necesario pedir avales por la cantidad que supone el coste del estadio, y dudamos mucho que sea la cantidad que dice el Valencia Club de Fútbol", comentaba Robles.

"Hemos vuelto a reiterar al concejal que estamos esperando esa propuesta de negociación que hacen de las fichas y el convenio, es decir, de los derechos que se quedará el Valencia y los derechos que tendrá la ciudad en un acuerdo que debe hacer bilateral. Y en estos momentos, lo único que tenemos es inmovilismo por parte de la señora Català. Lo que nos lleva a pensar que está dejando que pase el tiempo, que todo decaiga para beneficiar al señor Lim en un asunto tan fundamental como es el caso del nuevo estadio del Mestalla", apuntó la represenante de Compromís.

"Desde Compromís, volvemos a reiterar que nosotros, voluntad de llegar a acuerdos tenemos, pero con el convenio del 2003, que firmó el Partido Popular, con unos avales bancarios que dan la seguridad de que esto saldrá adelante y a partir de ahí, nos sentamos a negociar".

"Pero lo que obtenemos por parte de la señora Catalá es silencio y complicidad en el señor Lim. Es muy decepcionante ver que la gestión del día a día es totalmente inexistente. Y si recordáis, hace meses, se nos prometió que en el primer semestre se aprobaría. Estamos prácticamente en el mes de mayo y no hay noticias. Se nos prometió hace tres semanas por parte de la señora Català que se nos convocaría a negociar. Estamos en mayo, han pasado tres semanas, y no tenemos noticias", aseguraba Robles.

"Y al final, el silencio que nosotros tenemos nos demuestra que son acuerdos a los que se está llegando a puerta cerrada, como ya ha demostrado la señora Catalá, desde su llegada. Está beneficiando a Lim y está menoscabando los intereses de la ciudad y de la afición del València Club de Fútbol".

"En el próximo pleno nosotros pediremos respuestas. Y hemos pedido que se nos dé acceso al expediente porque no se encuentra en el Ayuntamiento. Igual no existe o no se quiere que se conozca. Muy curiosa la forma de gestionar de la señora Catalá".