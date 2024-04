Un ‘baby Valencia’ como nunca ha existido

«El contexto nos lleva a apostar por los jóvenes», explicó Rubén Baraja en la rueda de prensa posterior al partido del pasado lunes en Montjuic. El Pipo está firmando una temporada de sobresaliente en su primer curso completo como técnico valencianista y el mérito de sus logros es doble teniendo en cuenta que dispone de una plantilla extremadamente joven y, por tanto, inexperta. De hecho el Valencia es el equipo con la media de edad más baja de toda LaLiga. Una condición generada por la apuesta y confianza de Baraja en los canteranos, pero también por la deficiente gestión al frente del club de Meriton, que cada año invierte menos en la plantilla. En la jornada 33 de liga, todo fue un paso más allá cuando Baraja alineó sobre el césped de Montjuic al once con la media de edad más baja de toda la historia del club.

Yarek Gasiorowski fue la principal novedad del once. El de Polinyà del Xúquer es la siguiente ‘perla’ llamada a explotar en el primer equipo siguiendo los pasos de Javi Guerra, Cristhian Mosquera, Fran Pérez, Diego Lóipez, Jesús Vázquez y compañía. Todos ellos formaron parte del once ante todo un grande como el Barça, y todos ellos han demostrado que, si bien las condiciones han precipitado su irrupción en Primera, ninguno de ellos está ahí por casualidad, sino que se han ganado todos y cada uno de los minutos que disputan gracias a un proceso de madurez relámpago en el último año. «Si tú crees en algo tienes que hacerlo con actos. Hay que darles oportunidades. Lógicamente cometerán errores, pero los reforzaremos y les daremos la posibilidad de mejorar», expresaba en la sala de prensa de Montjuic.

A los canteranos los acompañaron Mamardashvili, Thierry, Peter Federico, Pepelu y André Almeida, siendo el lateral portugués, con 25 años, el más veterano de todos. Y es que la política de fichajes del club, además de regirse en el gasto mínimo, también se basa en futbolistas jóvenes, que todavía no han explotado, y que puedan explotar sus condiciones en Mestalla para que, entre otras cosas, se revaloricen progresivamente. Así, Thierry (25) fue el jugador valencianista más veterano en Montjuic y Yarek, con apenas 19 años cumplidos este año (generación del 2005), fue el más joven. Javi Guerra (20) y Mosquera (19) fueron los otros dos sub-20. Peter Federico, Diego López y Jesús Vázquez tienen 21, Mamardashvili 23, Hugo Duro 23 y Pepelu, como Thierry, 25.

En total, el once titular presentó una media de edad de 22,56 años, un equipo que en condiciones normales -no las que le brinda Peter Lim al conjunto de Mestalla- constituiría una base para ilusionarse con el futuro de la entidad. La única vez que el Valencia sacó un equipo más joven fue contra el Espanyol en 1984 que no cuenta Ciberchenet porque fue a causa de una huelga de los futbolistas del primer equipo por la que terminar jugando los del filial.

A la guerra con los niños

Y con ellos, el Valencia CF tiene cindo finales por delante para seguir apostando por su candidatura europea. A pesar de las dos derrotas consecutivas, el equipo se mantiene octavo a dos puntos del Betis, que no pasó del empate en el derbi sevillano, y a cuatro de la Real, que sucumbió en Anoeta ante el Real Madrid. Próximo desafío para el Valencia: el Alavés en Mestalla.

