Hay acuerdo entre el Valencia CF y Kevin Gameiro

A toda máquina sigue el Valencia CF planificando los fichajes de la temporada que viene. Tiene ya atado al centrocampista Uros Racic después de haber llegado a un acuerdo con el Estrella Roja de Belgrado y con el propio futbolista, sigue pendiente de los contactos entre Peter Lim y el PSG, que meses atrás habían llegado a un acuerdo por el que el Valencia CF se quedaba con Gonçalo Guedes en propiedad a cambio de 40 millones de euros. Y, por último, trata de adelantar otras operaciones como las de Daniel Wass y Kevin Gameiro.

Según ha podido saber SUPER, el Valencia CF ya tiene un acuerdo económico con el delantero francés y en los próximos días comenzará a negociar con el Atlético de Madrid. No es la primera vez que el Valencia CF tiene el "sí" de Kevin Gameiro, lo tuvo en 2011 siendo Braulio Vázquez director deportivo y terminó marchándose del Lorient al PSG al no haber entendimiento entre clubes, por lo que no se ha de tomar como algo definitivo, más bien es un significativo paso más hasta el fichaje definitivo.

Este diario se puso en contacto con un importante dirigente del Atlético de Madrid la semana pasada, y aseguraba que el Valencia CF o alguien en su nombre todavía no había llamado para mostrar interés en Gameiro, y además apuntaba, que el jugador tiene un contrato «muy grande», en clara referencia a que lo primero es convencer al futbolista, algo que ya es un hecho.



El pasado 16 de mayo, antes de la conclusión de la Liga, SUPER informaba ya de que Gameiro tenía un único plan, salir del Atleti en busca de un mayor protagonismo hacia otro potente club de la competición española. Ahora puede añadirse que el veloz atacante de 31 años le ha dado el sí a Marcelino García Toral, que le ofrece además la oportunidad de jugar la Champions League. El siguiente estadío en la operación es abrir la negociación con la entidad rojiblanca.

En un mismo sentido, desde Madrid se apunta que el Atlético no cuenta con él y que ha tasado al futbolista en unos 20 millones de euros, si bien esta cantidad hay que tomarla como una postura negociadora inicial. Al respecto, la fuerza que haga el jugador puede ser importante, porque el club rojiblanco no cuenta realmente con él. Y para ello, el Valencia CF tiene en su mano la baza importante de la voluntad de un delantero que ha hecho 11 goles en menos de 2.000 minutos.